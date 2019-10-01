Turkcell Superonline müşteri hizmetleri üzerinden tüm işlemlerinizi kısa sürede kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yazımızın devamında Turkcell Superonline müşteri hizmetlerine dair sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Turkcell Superonline Ne Demek?

Turkcell Superonline, internet üzerinden ekonomik fiyatlar doğrultusunda görüşme yapma imkanı sağlayan sabit hat telefon hizmeti olmaktadır. Ev telefonunuz varsa Turkcell Superonline başvurusu yapabilir ve ekonomik görüşmeler yapmaya başlayabilirsiniz.

Turkcell Superonline Müşteri Hizmetleri Numarası

Turkcell Superonline müşteri hizmetlerine 0850 222 1 222 numaralı telefon hattından hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Sesli Yanıt Sistemi’ne Nasıl Ulaşabilirim?

Turkcell kurumsal sesli yanıt sistemi üzerinden işlem yaptırabilmek için 0850 222 1 222 kurumsal müşteri hizmetleri numarasına ulaşım sağlamanız gerekmektedir. Kurumsal Sesli Yanıt Sistemi’ne sisteme kayıtlı olan telefonunuz üzerinden iletişim sağlamaz iseniz kayıtlı cep telefonunuzu tuşlayarak sistemin sizi tanımasını sağlamalısınız.

Turkcell Superonline Bireysel Müşteri Hizmetleri

Turkcell Superonline bireysel müşteri hizmetlerine 0532 532 00 00 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Turkcell Superonline Müşteri Hizmetleri Faks Numarası Kaçtır?

Turkcell Superonline müşteri hizmetlerine faks numarası ile iletişim sağlamak istiyor iseniz müşteri hizmetlerine 0850 229 75 75 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Turkcell Superonline Müşteri Numaramı Nasıl Öğrenebilirim?

Turkcell Superonline müşteri numaranızı 0850 222 1 222 numaralı kurumsal müşteri hizmetleri numarasına ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Superonline Müşteri Hizmetleri Kaça Kadar Açık?

Superonline müşteri hizmetleri iletişim hattı olan 0850 222 1 222 numaralı hat üzerinden müşteri hizmetlerine 7/24 ulaşabilirsiniz.

Turkcell Superonline Nasıl İptal Edilir?

Superonline iptal işlemleri için 0850 222 1 222 numaradan kurumsal müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek iptal talebinizi bildirmelisiniz. İptal talebiniz kurumsal müşteri hizmetleri tarafından değerlendirilecek ve size en kısa sürede dönüş sağlanacaktır.

Türkcell Superonline ADSL İnternet Ürün Şifresi Almak

ADSL internet ürün şifresi almak için telefonunuzun kısa mesaj bölümünden SIFRE ADSL yazıp boşluk bırakıp müşteri numaranızı yazıp 2220’ye mesaj atabileceğiniz gibi MUSTERİ yazıp 2220’ye mesaj atarak da bilgi alabilirsiniz.