Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği video konferansta Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kargo Satış Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana illeri Kargo Müdürleri yaş meyve sebze ihracatçılarının havayolu kargo ilgili sorularını yanıtladı, pandemi sürecini değerlendirdi.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, koronavirüs süresince Turkish Cargo’nun ihracatçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sefer sayısını artırarak Türkiye'nin üretici ve ihracatı için çözüm ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

“Koronavirüs sebebiyle getirilen seyahat kısıtlaması yolcu uçaklarının trafiğini düşürürken, kargo uçakları tarafında ise yoğunluğu beraberinde getirdi. Kargo uçaklarının yanı sıra THY'nin yolcu filosunda bulunan uçaklarla da kargo taşınıyor. Dünyanın en büyük altıncı hava kargo taşıma kapasitesine sahip olan Turkish Cargo ile raf ömrü az olan katma değerli ürünlerimizi birçok ülkeye hızlı bir şekilde gönderiyoruz. Birim fiyatları ve ücretler sefer sayıları açıldıkça daha makul seviyelere gelecektir. 2019'da 6 bin 213 ton ürün karşılığında 19 milyon 761 bin dolarlık yaş meyve sebze hava yoluyla taşındı. Geçen sene hava yoluyla yapılan yaş meyve sebze ihracatı 2018’e göre değer bazında yüzde 9 artış gösterdi.”

HONG KONG LİDER DURUMDA

Hava yoluyla en fazla meyve sebze ihracatının 4 milyon 309 bin dolarla Hong Kong'a yapıldığını söyleyen Uçak, Hong Kong'u 2 milyon 525 bin dolar ile Norveç, Norveç’i ise 1 milyon 656 bin dolarla Singapur’un izlediğini söyledi.

“Çin’e ise 1 milyon 337 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Fransa ise hava kargoyla yapılan ihracatımızda 1 milyon dolarla beşinci sırada. Türk Hava Yolları'nın uçuş ağının genişlemesi ile Turkish Cargo uluslararası pazarlar da etkisini artırıyor böylece bizim pazar ağımız da genişliyor. Geçen sene hava yoluyla yaş meyve sebze ihracatında 10 milyon dolarla ilk sırada yer alan kiraz ihracatı 2018’e göre miktar bazında yüzde 23 değer bazında yüzde 53 arttı. En çok ihraç edilen ikinci ürünümüz ise 2 milyon 349 bin dolarla mantar oldu. İncir ihracatından ise 2019’da yüzde 7’lik yükselişle 2 milyon 569 bin dolar gelir elde edildi.”

Yakın zamanda Çin’den sonra Tayvan ve Güney Kore’ye kiraz ihracatının açıldığını söyleyen Uçak, “Pandemi öncesinde Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur başta olmak üzere Uzakdoğu ve Güney Doğu Asya’ya yönelik iki tane Ur-Ge projemiz vardı. Turkish Cargo normalleşme sürecine giren Güney Kore’ye şu an haftada iki sefer gerçekleştiriyor.” dedi.

İLK SEFERLER 28 MAYIS'TA

Turkish Cargo Bölge Müdürü Faik Deniz, 28 Mayıs’ta her gün bir uçak olacak şekilde İzmir’e sefer planlandığını açıkladı.

”Geniş gövde olursa buradan İstanbul’a 30 tona yakın gönderi yapabileceğiz. Bu da kapasite ihtiyacını bir nebze rahatlatacaktır. Hassas ürünler olduğu için kapasite için önceliğini yaş meyve sebzeye vereceğiz. Çin ile kiraz ihracatında ticaret hacmi artarsa charter ya da ek seferleri koyacağız. Bu yıl düşük bir ihtimal ama önümüzdeki yıllarda talep artışına bağlı olarak charter operasyonlarını yapabileceğimiz düşünüyorum. Bütün operasyonumuz tek bir havalimanında kompakt bir şekilde devam ediyor. Sorunlar daha da azalacak. İzmir’de balık özelinde dezenfeksiyon işlemi uygulayarak paletlerimizi ve yüklerimizi çıkardık. Koronavirüsün etkisini azaltacak, 30 gün muhafazasını sürdürecek bir koruma dezenfeksiyonuydu. Sağlık Bakanlığı onaylı işlemi ilk defa İzmir’de uygulandı. Bu durum çapraz bulaşmayı da önlüyor. Virüs karşı tarafa geçmiyor.”

ZİNCİR KIRILMADAN YÜKLEME YAPILACAK

İzmir’de 731 metrekare alana 3 bin 878 metreküp kapasiteye sahip soğuk hava deposunun Şubat ayında tamamlandığını açıklayan Faik Deniz şöyle konuştu:

“Büyüklüğüyle İzmir bölgesinin 20-25 yıllık soğuk hava deposu ihtiyacını karşılayacağı anlamına geliyor. Yenilemediğimiz depoları dahil ettiğimizde 4 bin metreküpe yakın soğuk hava depomuz var. Ürünleri X-ray’den geçirdiğimizde direk depoya alınıyor ve soğuk zincir kırılmıyor. Uçak altına çekeceğimiz özel ekipmanlarla ilgili de taleplerimizi ilettik. Soğuk zincir kırılmadan ürünler uçağa yüklenecek. Depo 0 ile 8 derece arasında. İkinci fazda donuklar için planımız var. Eksi dereceliyi de yapacağız. İlk projenin içinde soğuk havanın içinde düşündük. Ancak eksi dereceyi soğuk havanın içinde yaparsanız buzlanma yapar ondan ayrı bir odada kullanmanız gerekiyor.”

GÜNEY KORE'YE EK SEFER GÜNDEMDE

Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, “Güney Kore’ye seferlerin artırılması konusunda talep varsa en azından kirazın en yoğun olacağı dönemde bir aya kadar ek sefer konulmasını destekleriz. Ege İhracatçı Birlikleri ile 3-4 senedir yapılan çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Geçen sene Haziran ayında Çin’e kiraz ihracatının başlamasıyla yakaladığımız bu artışı devam ettirerek, hava kargoda yaş meyve ihracatımızı daha yukarılara götüreceğiz. Yolcu uçaklarımız Haziran’da başlıyor. Bütün dünya ülkeleriyle bağlantı sağlıyoruz. Yaş meyve sebze gibi ürünlerin raf ömrü az maliyeti yüksek. Bu yüzden kapasite ve fiyat olarak yaş meyve sektörüne özel hareket ediyoruz.” diye konuştu.

THY'NİN NORMALLEŞME PLANI HAZIR

Bu sene hava kargo ücretlerinde düzenlemeye gidildiğini, özel kampanya fiyatlarının acentaların bilgisine sunulduğunu söyleyen Özen, yolcu uçuşlarında Haziran ayından itibaren bir planlama yapıldığını sözlerine ekledi.

“Covid-19 nedeniyle birçok ülke uluslararası seyahatte yurtdışından yolcu kabul etme konusunda kademe kademe ilerliyor. İyileşme temposunda hem Türkiye hem de karşılıklı çalışılacak ülkeler için aşağı trendinin devam edileceği varsayımı üzerine yapılıyor. Yolcu birimimiz 320 destinasyona uluslararası da 290 destinasyona uçuyor. Eylül-Ekim gibi yine bu seviyelerde olacak. İlk başta 50-60 ülkeyle başlanacak. Bakanlığın müsaade edeceği ölçüde karar verilecek. Bu ihracat sezonunda ürünlerimizin önemli bir kısmında her gün her yere sefer sıklığı sağlanamayacak. Bu da yolcu seferlerinin kargo seferleriyle beraber yapılmasından yolcu uçaklarının altında kargo taşınmasından kaynaklı. Her şey yolcu seferlerine bağlı. 23 uçaklık filo kargo hizmeti veriyor. 310 yolcu uçağının Haziran’da devreye girmeye başlamasıyla taşıma ücretlerinde daha uygun tarifeler gündeme gelecek.”

Bazı destinasyonlarda fiyatlar üzerinde yapılan iyileştirmenin diğer lokasyonlara da uygulanması gerektiğini vurgulayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ise sözlerini şöyle sürdürdü:

“Endonezya, Tayvan, Kamboçya, Kuala Lumpur gibi destinasyonlarla ilgili gün ve sefer sıklığıyla ilgili planlama yapılmalı. Diğer önemli noktalar ise ürünün taşınması konusunda soğuk araç temin edilmesi, uçak rötarları, beklemeler ve soğuk hava alanları. Uçak altı kanat altı beklemeler yükleme esnasında 2-3 saati buluyor. Havalar ısındığı için bizim ürünümüz açısından ciddi handikaplar oluşturuyor. Termal örtüyle ürünlerimizi korumaya çalışacağız. Ürünümüzün müşterilerimize sağlıklı bir şekilde ulaşması için el birliğiyle çalışıyoruz. Adnan Menderes Havalimanı’nın açılması önem arz ediyor. İhracatımızı gerçekleştirdiğimiz bölgede ürünlerimizi İstanbul’a eski Atatürk Havalimanı’na sevk etmek durumunda kalıyoruz. Adnan Menderes Havalimanı’na yükümüzü ulaştırdığımızda oradan gümrüklenerek gidiyor olması çok önemli. İç hatlar başlarsa bu durum çözülecek.”

Turkish Cargo Müşteri Hizmetleri Müdürü Mustafa Asım Subaşı, uçak altı operasyonun zincirin en önemli halkası olduğunu söyleyerek, termal battaniyenin sıcak ülkelere ihraç edilen ürünlerde deformasyonu minimize ettiğini söyledi.

