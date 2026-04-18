Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye: 1 - İsviçre: 1 | MAÇ SONUCU

        2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 21:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın Milliler, İsviçre'yle berabere kaldı!

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4. maçında ağırladığı İsviçre'yle 1-1 berabere kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4’üncü dakikada ani gelişen Türkiye atağında Kader’in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu Peng kurtardı.

        11’inci dakikada Busem’in kullandığı köşe vuruşunda çaprazdan ceza sahasına giren Selen’in vuruşunda kaleci Peng topu son anda uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        51’inci dakikada ani gelişen İsviçre atağında Beney’in ceza sahasından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

        52’nci dakikada Walti’nin pasıyla buluşan Crnogorcevic’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.

        REKLAM

        65’inci dakikada Selen Altunkulak’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

        67’nci dakikada Kader Hançar’ın pasıyla buluşan Miray Cin’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut kaleci Peng’de kaldı.

        79’uncu dakikada Miray Cin’in pasıyla buluşan Selen Altunkulak, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

        84’üncü dakikada Wandeler’in yerden pasıyla buluşan Riesen’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

        Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        STAT: Sinop Şehir

        HAKEMLER: Katalin Kulcsar, Anita Vad, Nikolett Bizderi (Macaristan)

        TÜRKİYE: Selda Akgöz, Elif Keskin (Dk. 46 Miray Cin), Meryem Küçükbirinci, Eda Karataş, Fatma Şakar (Dk. 73 Vildan Kardeşler), Ebru Topçu (Dk. 85 Gülbin Hız), Başak İçinözbebek (Dk. 46 İlayda Civelek), Busem Şeker, Cansu Kaya, Selen Altunkulak, Kader Hançar (Dk. 73 Melike Öztürk)

        REKLAM

        İSVİÇRE: Peng, Riesen (Dk. 90 Plubel), Calligaris, Maritz, Cmogorcevic, Reuteler (Dk. 80 Kamber), Walti, Schertenleib, Beney (Dk. 80 Wandeler), Csillag (Dk. 73 Fölmli), Xhemaili

        GOLLER: Dk. 79 Selen Altunkulak (Türkiye), Dk. 52 Crnogorcevic (İsviçre)

        SARI KART: Busem Şeker (Türkiye)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
