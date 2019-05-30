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Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti

AA

Türkiye'den ilk 5 ayda 57 ülkeye 163 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi, ihracatta ilk sırayı 62 milyon dolar ile Rusya aldı

domates ihracatı

Türkiye'den ilk 5 ayda 57 ülkeye 163 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi, ihracatta ilk sırayı 62 milyon dolar ile Rusya aldı

- Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar:

- "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 201'lik artışla Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı ise 22,5 milyon dolarla Romanya, 18,6 milyon dolar ile Ukrayna, 11,8 milyon dolar ile Bulgaristan takip etti. İsrail'e ise 8,4 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti"

Sürecek...

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