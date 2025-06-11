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        Haberler Spor Basketbol Türkiye: 75 - Rusya: 53 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türkiye: 75 - Rusya: 53 | MAÇ SONUCU

        A Kadın Milli Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık müsabakasında Rusya'yı 75-53'lük skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 23:16 Güncelleme: 11.06.2025 - 23:16
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        Potanın Perileri, Rusya'yı mağlup etti!
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        FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Kadın Milli Basketbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Rusya'yı 75-53'lük skorla mağlup etti.

        Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCovan beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 37-22 önde tamamladı.

        A Kadın Milli Takımda Teaira McCovan 16 sayı - 8 ribaund, Tilbe Şenyürek 8 sayı - 5 ribaund - 4 asist - 1 top çalma - 1 blok ve Sevgi Uzun 11 sayı - 3 ribaund - 3 asist - 1 top çalma - 1 blok ile oynadı. Rusya’da ise Sofia Liulina 11 sayıyla maçı tamamladı.

        Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam eden Millilerde Berfin Sertoğlu ve İlayda Güner kadrodan çıkarıldı.

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