A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi.

Başa baş geçen ilk sette ABD'nin etkili savunmasını kıramayan ay-yıldızlılar 25-22'lik skorla ilk seti kaybetti.

İkinci sete Filenin Sultanları etkili başlarken daha sonra ABD hem savunma hem de hücumda etkili olunca millilere 25-15'lik üstünlük kurarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Son sette ay-yıldızlılar bir ara farkı 3'e kadar indirse de ABD bu sette de 25-20'lik üstünlük kurdu ve setlerde 3-0'lık skorla yarı finale yükselen taraf oldu.

İLK SET SONUCU: TÜRKİYE: 22 - ABD: 25

İKİNCİ SET SONUCU: TÜRKİYE: 15 - ABD: 25

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE: 20 - ABD: 25