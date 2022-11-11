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Haberler Basketbol Milli Takım Türkiye - Belçika: 86-52 (MAÇ SONUCU) - 12 Dev Adam maçları
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Türkiye - Belçika: 86-52 (MAÇ SONUCU)

A Milli Basketbol Takımımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda ağırladığı Belçika'yı 86-52 mağlup etti. 12 Dev Adam bu sonuçla 2. tur grubunda ilk galibiyetini elde etti.

Türkiye - Belçika: 86-52 (MAÇ SONUCU) - 12 Dev Adam maçları

A Milli Basketbol Takımımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı ağırladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren 12 Dev Adam, karşılaşmadan 34 sayı farkla 86-52 galip ayrıldı.

2. turdaki ilk, toplamda ise 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmaya Bako'nun üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Belçika, 2. dakikada 6-0'lık üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve rakibine 13-0'lık seriyle yanıt veren Türkiye, 6. dakika skoru 13-6'ya getirdi. Kalan bölümde Sadık Emir Kabaca'nın skorer performansıyla farkı açan milliler, ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunma sertliğini arttıran ve 7 oyuncusundan skor katkısı alan Türkiye, soyunma odasına 43-27 üstün gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan ve hücumda daha etkili oynayan Belçika, 26. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 45-38. Bu bölümden sonra 15-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, bitime 39 saniye kalan skoru 60-38'e getirdi. Türkiye, son periyoda 60-40 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı.

WİLBEKİN 3 YIL SONRA...

Scottie Wilbekin, 3 yıl 2 ay 2 gün sonra yeniden A Milli Takım forması altında maça çıktı.

Sezon başında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan 29 yaşındaki oyun kurucu şutör, son olarak 9 Eylül 2019'da FIBA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile oynanan klasman maçında ay-yıldızlı formayı giymişti.

A Milliler, gruptaki 4. maçında 13 Kasım'da Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Lorenzo Baldini (İtalya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)

Türkiye: Wilbekin 3, Kenan Sipahi 3, Onuralp Bitim 19, Yiğitcan Saybir 8, Furkan Haltalı 9, Sadık Emir Kabaca 16, Şehmus Hazer 2, Buğrahan Tuncer 2, Göksenin Köksal 1, Melih Mahmutoğlu 9, Ercan Osmani 6, Doğuş Özdemiroğlu 8

Belçika: Lecomte 4, Libert 2, Bako 17, Gillet 4, Mwema 3, De Zeeuw 5, Samardzic 2, Tabu 6, Vliet 2, Thomas Akyazılı 4, Tumba, Makwa 3

1. Periyot: 23-13

Devre: 43-27

3. Periyot: 60-40

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