2. turdaki ilk, toplamda ise 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmaya Bako'nun üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Belçika, 2. dakikada 6-0'lık üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve rakibine 13-0'lık seriyle yanıt veren Türkiye, 6. dakika skoru 13-6'ya getirdi. Kalan bölümde Sadık Emir Kabaca'nın skorer performansıyla farkı açan milliler, ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunma sertliğini arttıran ve 7 oyuncusundan skor katkısı alan Türkiye, soyunma odasına 43-27 üstün gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan ve hücumda daha etkili oynayan Belçika, 26. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 45-38. Bu bölümden sonra 15-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, bitime 39 saniye kalan skoru 60-38'e getirdi. Türkiye, son periyoda 60-40 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı.