Türkiye, bisiklette klasman atladı

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2024 takviminde Türkiye için iki önemli gelişme kaydedildi.

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Tour Of Türkiye, gelecek yıl bir üst kategoride “ProSeries” olarak koşulacak.

Yine bu yıl ilki gerçekleştirilen Tour Of İstanbul da 2024 takviminde 2.1 kategorisine yükseltildi.

Geçmiş yıllarda “World Tour” kategorisinde koşulan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun seviyesi son yıllarda düşmüştü. Bu yıl 2.1 kategorisinde koşulan tur, özellikle Babadağ etabı ile bisiklet dünyasında ses getirmişti. Uluslararası bisiklet otoritelerince 18 kilometre boyunca yüzde 10 ortalama eğimle çıkılan Babadağ için “yol yarışları tarihinin en zorlu tırmanışı” yorumları yapılmıştı. Turda yarışan Mark Cavendish gibi yaşayan efsane ile Jasper Philipsen gibi genç bir yıldız da dikkatleri çekmişti.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 2.2 kategorisinde yer alan Tour Of İstanbul ise kuvvetli yağış altında başarıyla tamamlanması ile dikkat çekmişti.

Tour Of Türkiye 21-28 Nisan 2024 tarihlerinde, Tour Of İstanbul ise 26-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.