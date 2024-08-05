A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan ay yıldızlı ekip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları’nın çeyrek finaldeki rakibi ise Çin oldu. Filenin Sultanları Paris 2024 çeyrek final maçı tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?