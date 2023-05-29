ERDOĞAN'IN 17'NCİ ZAFERİ

Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1983 yılında Refah Partisi Beyoğlu ilçe teşkilatında başladığı siyasi hayatına bir seçim zaferi daha ekledi.

1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Erdoğan, görev süresi dolmadan Siirt’te okuduğu şiir nedeniyle hapis cezası aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra 2001 yılında kurulan AK Parti’nin Genel Başkanlığı ile siyasi kariyerinde yeni sayfa açan Erdoğan, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra 3 Kasım 2002’de girdiği ilk seçimden zaferle ayrıldı.

Bu seçimden sonra 2004 yerel seçimleri de AK Parti’nin başarısını sürdürdüğü seçim oldu. 2007’deki cumhurbaşkanlığı krizinin ardından erkene alınan genel seçimlerde oylarını artırdı.

Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini öneren Anayasa değişikliği referandumu da Erdoğan’ın zaferi ile sonuçlandı.

2009 yerel seçimleri, 2011 genel seçimleri de Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti’nin açık ara zaferleri ile sonuçlandı. Bu iki seçim arasında bir de 2010’daki referandum galibiyeti yer aldı.

2014 yerel seçimleri Erdoğan’ın AK Parti’deki ilk Genel Başkanlık döneminin son seçimi olarak kayıtlara geçti. Bu seçimden sonra aynı yılın ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden de zaferle ayrılan Erdoğan’dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna önce Ahmet Davutoğlu, sonra Binali Yıldırım oturdu. Parti, Erdoğan’ın bıraktığı oy oranlarının gerisine düşmeden 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2017’deki referandumla birlikte Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına da dönmüş oldu. 2018’de yeni sistemin ilk seçiminde hem Cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu elde etti.

14 Mayıs’taki ilk turda partisi ve ittifakı birinci çıkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda ilk defa ilk turda seçilemese de ikinci turda bütün illerde oy oranlarını artırarak kazandı.

Böylece 6 genel seçim, 5 yerel seçim, 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 referandum Erdoğan’ın damgasını vurduğu seçimler olarak Türk siyasi tarihine geçti.

LİDERLERİN EN ÇOK OY ALDIĞI İLLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde en çok oyu Bayburt, Gümüşhane, Rize, Yozgat ve Çankırı'dan alırken, 28 Mayıs seçimlerinde de sıralama değişmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'taki seçimlerde en çok oyu Tunceli, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Batman'dan en çok oyu alırken, 28 Mayıs seçimlerinde Tunceli, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Kırklareli'nde en yüksek oy oranına ulaştı.

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