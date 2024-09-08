Merkez Bankası faiz kararı için gözler toplantıya döndü. Eylül ayında yoğun bir gündeme sahip olan küresel ekonomide Fed'in faiz indirime gideceğine kesin gözüyle bakılırken, TCMB'nin de bu ay faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak ediliyor. İşte, Merkez Bankası Eylül faiz kararı tarihi...