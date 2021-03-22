Türkiye'de 30 yıldır bir TV var, bir de Show TV!

Show TV’nin 30. yaşını kutlamak üzere yapılan film günümüzde başlayıp, geriye doğru kronolojik bir düzende giderek, geçmiş senelerde üretilen ve Show TV’yi ekranların vazgeçilmez kanalı haline getiren unutulmaz dizi ve programları yeniden hatıramıza getiriyor. Bunun için de harika bir formülle, film içinde kullanılan tüm TV’leri yuvarlak bir formda dizayn ederek, adeta Show TV’nin O harfinin içindeymişiz gibi hissettiriyor. Kurtlar Vadisi’nden Muhteşem Yüzyıl’a, Şahane Show’dan Ezel’e, Uğur Dündar’lı Arena’dan, Reha Muhtar’lı Show Ana Haber Bülteni’ne kadar birbirinden farklı programlar, kendi yayın döneminde yeniden görülüyor.

SHOW TV İLE TARİHTE KEYİFLİ BİR YOLCULUK!

“aRthuR ajans”ın izleyenleri tarihte keyifli bir yolculuğa çıkarttığı, yönetmenliğini Elif Kalkan’ın üstlendiği 30. yıl filmi için titiz bir hazırlık aşaması gerçekleştirildi. Hummalı bir arşiv tarama etabı geçirilerek, Show TV’nin 30 yıllık tarihinin ikonikleşen programları özenle, hatta dillere pelesenk olmuş cümleleriyle tek tek seçildi.

Türkiye’nin dört bir yanından birçok kişinin hayatına, evlerine, işlerine konuk olduğumuz filmin çekimleri sırasında, 70 kişilik çekim ekibine 42 kişilik oyuncu kadrosu eşlik etti. Bu bölümleri gerçekleştirmek için dönemin kıyafetleri, eşyaları ve mobilyalarına yeniden hayat verildi. 30. yılı kutlamanın coşkusuyla yaratılan müzik ise tanıtım filmini taçlandırdı.

SHOW 30 YILDIR DEVAM EDİYOR!

Show TV birbirinden iddialı dizileri, tarafsız ve güvenilir ana haber bülteni, gündem belirleyen programları, yarışmaları ve reality şovları ile yıllardır pek çok başarıya imza atıyor. Türkiye'nin ilk özel televizyonlarından biri olan SHOW TV, Türk televizyonculuğunun da öncüsü.

İyi ki başladın Show!

İşte Show TV'nin 30. Yılına Özel Tanıtım Filmi;