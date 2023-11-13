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        Haberler Gündem Türkiye'de 7 restoran Michelin Yıldızına layık görüldü! İşte Türkiye 2024 Michelin yıldızlı restoranlar listesi

        Michelin Rehberi 2024: İşte Türkiye'nin yıldız haritası!

        Her sene lezzet uyumu, pişirme teknikleri, malzeme kalitesi ve birçok etmen göz önünde bulundurularak verilen dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Yıldızı, Türkiye'de 7 restorana layık görüldü. 2023'te İstanbul ile Türkiye'ye giriş yapan Michelin Rehberi, bu defa Bodrum ve İzmir'i de içine katarak listeyi genişletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 13:44 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:44
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        En prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin, Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum da dahil 58 yeni restoranı dahil etti. Yeni seçkide 7 restoran Michelin Yıldızı'na layık görüldü. İşte Michelin Yıldızlı restoranlar ve tavsiye listesi...

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        7 RESTORANA MİCHELİN YILDIZI

        Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı.

        2024 seçkisine 58 yeni restoran dahil olurken, yeni seçkide Vino Locale, Od Urla, Teruar Urla, Arkestra, Sankai by Nagaya, Maça Kızı ve Kitchen restoranları 1 MichelinYıldızı'na layık görüldü. Michelin Rehberi 2023'te 1 Michelin Yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ile 2 Michelin Yıldızı sahibi Turk Fatih Tutak yıldızlarını korudu.

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        İşte o restoranlar...

        Teruar Urla

        4

        Vino Locale

        5

        Od Urla

        6

        Sankai by Nagaya

        7

        Kitchen

        8

        Arkestra

        9

        Maça Kızı

        10

        Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak işletmelere ise 36 restoran dahil oldu.

        İstanbul'dan;

        Hakkasan İstanbul, Saku, Ruby, Lokanta Göktürk, Eleos Yeşilköy, Aşeka, Avlu, Gallada, İtsumi, Seraf Vadi, Roka, Akira Back, Borsa Restoran, Foxy Nişantaşı, Vogue Restoran.

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        İzmir'den;

        Amavi, Sota Alaçatı, Levan, Pizza Venedik, Kasap Fuat ve İsabey Bağevi, Bodrum'dan ise Orkide Balık, Kısmet Lokantası, Orfoz Restoran, Loft Elia, Zuma Bodrum, İsola Manzara, Tuti, Sait, Kurul Bitez, Hakkasan Bodrum, Bağarası, Malva, Sia Eli, Ent Restoran ve Dereköy Lokantası.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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