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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de yüksek hızlı trende yangın tatbikatı düzenlendi

AFAD tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen yüksek hızlı trene yönelik tatbikat, Eskişehir'de gerçekleştirildi. İşte çarpıcı görüntülerin kaydedildiği tatbikatta yaşananlar...

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DHA
  • 01
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Türkiye’de ilk kez tünelde yanan yüksek hızlı trene (YHT) yönelik tatbikat yapıldı.
  • 02
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Yaklaşık 250 personelin müdahale ettiği tatbikat 1 saatte tamamlanırken, yaşanan kurtarma sahneleri ise gerçeği aratmadı.

     

     
  • 03
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Eskişehir’de AFAD, YHT kazalarına yönelik kurtarma ekiplerine tecrübe kazandırmak amacıyla ‘İl Risk Azaltma Planı’ (İRAP) kapsamında tatbikat düzenledi.

     

     
  • 04
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    AFAD gönüllüsü 309 kişiden oluşan yolculardan 11’ine ağır yaralı, onlarcasına ise özenle yaralı makyajları yapıldı.

     

     
  • 05
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Gece yarısı senaryo gereği Ankara’dan 309 yolucuyla yola çıkarak Eskişehir’e gelen yüksek hızlı trende, tünel girdiğinde yangın çıktı. Tren kazasında 11’i ağır onlarca kişi de yaralandı.

     

     
  • 06
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışmalarına Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT, IHH ve İz Derneği’nden 84 sivil toplum örgütü görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracıyla 249 personel müdahale etti.

     

     
  • 07
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Yüksek hızlı trende senaryo gereği çıkarılan yangını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

     

     
  • 08
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Ardından sağlık ve kurtarma ekipleri tren vagonlarına girerek yaralıları tahliye işlemine başladı.

     

     
  • 09
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Ekiplerin sedye ile çıkardığı yaralılar boş tren hatları üzerinden ambulanslara taşındı.

     

     
  • 10
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Yaklaşık 1 saat süren ve gerçeği aratmayan tatbikatta yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastanelere götürüldü.

     

     
  • 11
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    GÖZLEMCİLER TATBİKATI KAYDA ALDI
    AFAD Eskişehir ekibinden 3 görevli tatbikatı adım adım izleyerek ekiplerin eksikliklerini tek tek tespit etti. Ayrıca tatbikatın tamamı 3 farklı kamerayla kayda alındı.
  • 12
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade ederek, "Bu bir tatbikattır. Tabii ki eksikler olabilir. O eksikleri de not alıyor arkadaşlarımız. Gerçek olduğunda en az hatayla bu işi sonuçlandırmaya çalışacağız. Arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapmışlar. Gönüllülerimiz ve özellikle sivil topluk kuruluşları kurtarma ekiplerimiz ciddi anlamda bu çalışmayı yapmışlar. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu. Çok teşekkür ediyorum bu tatbikatta emeği geçenlere" diye konuştu.

     

     
  • 13
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Tatbikatta Vali Yardımcısı Soykan’ın yanı sıra AFAD Eskişehir Müdürü Recep Bayar ve Eskişehir Gar Müdürü Süleyman Hilmi Özer de yer aldı.

     

     
  • 14
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Öte yandan, tatbikat sırasında Yükseköğretime Geçiş Sınavı nedeniyle ekipler siren sesi kullanmadı.
  • 15
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

    Fotoğraflar DHA tarafından servis edilmiştir
  • 16
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
  • 17
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
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    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?
  • 31
    Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE BİR İLK! Gece saatlerinde Eskişehir'de neler yaşandı?

 

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