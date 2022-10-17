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Türkiye'de bir ilk: Evde beslenen gelinciklere de çip takılma zorunluluğu getirildi

Türkiye'de evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulamasının hayata geçirildiğini anımsatan Uzman Veteriner Hekim Aslıhan Merve Acer, hayvan sahiplerini uyararak çip işlemi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu hatırlattı.

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  • Türkiye'de bir ilk: Evde beslenen gelinciklere de çip takılma zorunluluğu getirildi

    BİR İLK: GELİNCİKLERE DE ÇİP TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

    Ev hayvanları için başlatılan çip uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Genelde ev hayvanı olarak beslenen kedi, köpeklere bir isim daha eklendi; gelincikler!

    Avrupa Birliği yasalarından uyarlanan, ev hayvanlarına çip takılmasıyla ilgili mevzuat Türkiye'de bir ilki ifade ediyor.

    Avrupa'da sıklıkla evde beslenen gelincikler, kanunlarda bir "ev hayvanı" olarak kabul ediliyor. Avrupa Birliği temelli yeni yönetmelik sayesinde gelincikler, Türkiye'de de ev hayvanı kapsamına girdi.
  • Türkiye'de bir ilk: Evde beslenen gelinciklere de çip takılma zorunluluğu getirildi

    GELİNCİK NEDİR?

    Gelincik; sansargiller ailesinin küçük, etçil bir türüdür. Boyları 11 ile 26 santim arasında değişir. 

    Ortalama 10 sene yaşayan gelincik; böcek, fare gibi kemiriciler ile beslenir.

    Vücut yapıları fare tünellerine girmek için çok elverişlidir. Bu kısıtlı besin seçeneğinden dolayı, bir bölgede yaşayabilmek için belli bir fare popülasyonuna ihtiyacı vardır. Ancak mevsimine göre kuşlar, kuş yumurtaları, yavru tavşanlar, yeni doğmuş kediler veya kertenkeleler ile de beslenebilirler.

    Vahşi hayvan değillerdir, insanlara saldırmaz hatta insanlardan korkarlar.
  • Türkiye'de bir ilk: Evde beslenen gelinciklere de çip takılma zorunluluğu getirildi

    EV HAYVANLARINA ÇİP TAKILMASI ZORUNLU

    Tarım ve Orman Bakanlığının "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi.
  • Türkiye'de bir ilk: Evde beslenen gelinciklere de çip takılma zorunluluğu getirildi

    EVCİL HAYVANLARA AİT TÜM BİLGİLER KAYIT ALTINDA TUTULUYOR

    Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları ile aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. 

    Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildirilecek. Ev hayvanını teslim alması için vatandaşlara 72 saat süre veriliyor.
  • Türkiye'de bir ilk: Evde beslenen gelinciklere de çip takılma zorunluluğu getirildi

    ARALIK AYINA KADAR BAŞVURU YAPMAYANLARA PARA CEZASI KESİLECEK

    Tüm kedi, köpek ve gelincikler için mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Hayvanların kayıt altına alınması ile olası olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun gereği para cezası uygulanacak.
  • Türkiye'de bir ilk: Evde beslenen gelinciklere de çip takılma zorunluluğu getirildi

    "ÇİP SİSTEMİ HİÇBİR ZARARI OLMAYAN BİR UYGULAMADIR"

    Çip sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Uzman Veteriner Hekim Aslıhan Merve Acer, “Çip sistemi, aynı bizim TC kimlik numaramız gibi 15 haneden oluşan, radyo frekans mekanizmasıyla çalışan, hayvanlarımızın deri altına özellikle kedi, köpek ve gelinciklerde yapılan hiçbir zararı olmayan bir uygulamadır.

    Mikroçip deyince bazen insanlar yanlış algılayabiliyor. Uyduyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Sadece okuyucu sistemden sırt bölgesinde kontrol edildiğinde fark edilebilir. Bunun dışında tarım bakanlığının PETVET diye bir sistemi var. Aynı şekilde bir ev hayvan pasaportu uyguluyoruz. Hayvan sahibinin bilgileri, adresi, telefon numarası gibi bilgilerini işliyoruz. Dostumuz kaybolduğu zaman en yakın veteriner kliniğine götürüldüğünde sahip teşhisi çok kolay yapılabiliyor. Sistem bu şekilde” ifadelerini kullandı.
  • Türkiye'de bir ilk: Evde beslenen gelinciklere de çip takılma zorunluluğu getirildi

    "ÇİPLER HAYVANLARIN BİRER BİREY OLARAK KABUL EDİLMESİNDE ÇOK ÖNEMLİ"

    Para cezası hakkında hayvan sahiplerini uyaran Aslıhan Merve Acer, “31 Aralık 2022 son tarih. Yaptırmayan hayvan sahipleri adına için 2023 itibariyle bir idari para cezası uygulaması var. Hayvanların kimliklendirilmesi çok önemli. Sokak hayvanları sorunu için olmasının yanında bir canlı sınıfında olmaları ve artık bir birey olarak kabul edilmeleri açısından çok önemli.

    Kimliksiz bir insan gibi düşünürsek nerede olduğu belli değil, yasal hakları belli değil, sağlık hizmeti alabileceği belli değil. Ama bu sistem ile hayvan sahibi, geçmiş bilgileri, tedavileri sisteme kaydedilecek ve Türkiye geneli bir entegrasyon sağlanacak” ifadelerine yer verdi.
  • Türkiye'de bir ilk: Evde beslenen gelinciklere de çip takılma zorunluluğu getirildi

    "EV HAYVANI PASAPORT İLE TÜRKİYE'NİN HER YERİNE TAŞINABİLİR"

    Kara yollu, deniz yollu, hava yolu taşımacılığında, hayvanları evcil hayvan pasaportu düzenlenmemiş şekilde taşımanın yasak olduğuna dikkati çeken Acer, “Düzenlenen ev hayvanı pasaportu ile birlikte seyahate uygundur ibaresi ile Türkiye’nin her yerine taşınabilir. Aynı şekilde gerekli konsolosluk işlemleri uygulandıktan sonra her ülkenin belirteçleri ve gerekli testler yapıldıktan sonra yurt dışı seyahati için değerli bir belgedir. Tıpkı bizim şahsi pasaportlarımız gibi. Aynı şekilde hayvan sahibinin bilgileri, hayvanın aşı bilgileri, hayvanın geçirdiği rahatsızlıklar, tedavi prosedür sistemden kayıt ediliyor böylece Türkiye’nin her yerindeki sistemlerden görülebilir ve kolaylıkla ulaşılabilir.

    PETVEY sistemindeki çip kaydıyla sistemde kullanılan reçete bilgilerine ulaşılabilir ve hayvanın çip koduyla çok daha pratikleşebilir. Hayvanın önceden geldiği klinik ile ilgili bir ön bilgi yoksa ulaşım zorluğu çekilebilir. Çip ile Türkiye’nin her yerinden bu bilgilere ulaşılabilir” diye konuştu.

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