Türkiye'de geliştirilen yeni Ford Trucks F-Max tanıtıldı

Ford Trucks'ın ağır ticari araçlarından F-MAX’in yenilenen versiyonu ortaya çıktı.

Ford Otosan mühendisleri tarafından Türkiye’de geliştirilip üretilen yeni F-MAX, Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen bir lansmanla tanıtıldı.

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünü alan F-MAX, iç ve dış tasarımındaki yeniliklere ek olarak Ecotorq GEN2 motoruyla Türkiye ve yurtdışında Ekim ayından itibaren satışa sunulacak.

Aracın lansmanında konuşan Ford Trucks İş Alanı Lideri Emrah Duman, "Yeni F-MAX ile hedefimiz sürücülere uzun yolda kesintisiz bir yolculuk, üstün konfor ve verimlilik sunmak. Ecotorq GEN2 motor sayesinde sunduğumuz yüzde 11,3’e varan yakıt tasarrufu ve yenilenen kabin donanımlarımız F-MAX konforunu sürücü odaklı mükemmelliğe taşıyor. Yeni F-MAX ile hem yerli hem de global pazarlardaki hedeflerimizi güçlendiriyoruz" dedi.

Fikri mülkiyet hakları tamamen Ford Otosan’a ait olan ve Eskişehir fabrikasında üretilen Ecotorq Gen2 motor sayesinde yeni F-MAX yüzde 11,3’e varan yakıt tasarrufu sunuyor.

F-MAX’in yenilenen ön ızgarası gövdeyle bütünleşerek araca modern ve akıcı bir görünüm kazandırıyor. Dijital Ayna Sistemi iyileştirilmiş aerodinamik verimliliği daha da artırarak Gözcü Modu ile sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.