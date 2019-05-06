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Türkiye'de ilk kez böyle bir rakam! Sokak köpeğine şiddete 6 bin lira ceza!

AA

Uşak'ta, ayaklarını ve ağzını bağladığı sokak köpeğine şiddet uyguladığı tespit edilen S.K. isimli saldırgana, 6 bin 184 lira para cezası uygulandı. Rakam, şu ana kadar bir sokak hayvanına yönelik şiddete karşı verilen en yüksek para cezası aldı

hayvana şiddete para cezası

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 9 Nisan'da, Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta ayakları ve ağzı bağlı şiddet görmüş sokak köpeğinin bulunmasının ardından çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın S.K. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

"KÖPEĞİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI"

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince S.K'ye, "hayvana kötü muamele" suçundan 6 bin 184 lira idari para cezası kesildi. Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu yaptığı açıklamada, kötü muameleye maruz kalan sokak köpeğinin tedavisinin tamamlandığını söyledi.

"YAKALANMASI BİZİ MUTLU ETTİ"

Köpeğe yuva aradıklarını vurgulayan Avcu, "Saldırganın yakalanması bizleri mutlu etti. Bu tür olayların aydınlatılması caydırıcı olabilir ancak suçun Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilmesi bizce yanlış. Duyarlı çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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