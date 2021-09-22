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Haberler Gündem Türkiye mimarlık tarihinin usta ismi Doğan Kuban hayatını kaybetti... Doğan Kuban kimdir? - Haberler
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Türkiye'de mimarlık tarihi alanının en önemli isimlerinden Doğan Kuban hayatını kaybetti

Türkiye ve İstanbul’un mimari tarihi açısından önemli çalışmalara atan Prof. Dr. Doğan Kuban hayatını kaybetti. Prof. Kuban, Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştü.

Türkiye mimarlık tarihinin usta ismi Doğan Kuban hayatını kaybetti... Doğan Kuban kimdir? - Haberler
Doğan Kuban hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Türkiye’nin önemli mimarlık tarihçilerinden olan Prof. Doğan Kuban yaşamını yitirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI MİMARLIK ÖDÜLÜ SAHİBİYDİ

1950’lerde İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Doğan Kuban, 1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı.


1926 yılında Paris’te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü’ne asistan oldu.

1950’lerde İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Kuban, 1962’de Fullbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde bulundu.

Kuban, 1960’lar ve 70’lerde belli süreler boyunca Harvard Üniversitesi’nin bursuyla Washington D.C.’deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu’nda çalıştı. 1965 yılında 'Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları' adlı çalışmasıyla profesör oldu.

1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nün kurulması için çalıştı. 1974’te kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü.

Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesi üyesi oldu. Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu alan kitaplar ve makaleler yayımladı. Çalışmalarında, Türk sanat ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiğini öne sürdü.

2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri çerçevesinde 'Mimarlık” ödülünün “Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla” Doğan Kuban’a verilmesi kararlaştırıldı.

https://twitter.com/faikoztrak/status/1440668270604869646

"ÜRETKEN BİR YAŞAM, BÜYÜK BİR AYDIN"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Doğan Kuban'ın vefatıyla ilgili olarak, "Doğan Kuban. Üretken bir yaşam. Büyük bir aydın. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun." dedi.

"KIYMETLİ BİR DEĞERİ YİTİRDİK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuban'ın vefatı münasebetiyle sosyal medyadan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin ve İstanbul’un mimari tarihi açısından önemli çalışmalara imza atmış mimar Doğan Kuban’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bir değeri, önemli bir akademisyeni yitirdik, üzgünüz.

İTÜ: MİMARLIK TARİHİMİZİN EFSANE HOCALARINDAN

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; "Mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.


Ayrıntılar gelecek...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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