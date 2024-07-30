Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

İzmir'in Urla, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Denizli'nin Çivril, Kayseri'nin Develi, Muğla'nın Bodrum ilçelerinde yangın çıktı.

İZMİR URLA İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor. REKLAM Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor. - 50 hektar alanda etkili oluyor Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağıyla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar 5 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu. REKLAM - Askerler de destek veriyor Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bir komando bölüğü, 8 asayiş, 5 trafik timi ve 48 güvenlik korucusu müdahale çalışmalarına destek veriyor. Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara da bilgilendirme çalışması yapıyor.

DENİZLİ ÇİVRİL Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Somak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve yer ekibi ile müdahaleye başlandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KAYSERİ DEVELİ Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, saat 15.00 sıralarında Develi ilçesi Alaylı Mahallesindeki dağlık alanda çıktı. Dağlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Dağın bir bölümü alevler içerisinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleri sevk edildi. İş makineleri ile yangın bölgesinde yol açma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürdürülüyor. REKLAM