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Türkiye'de şu an saat kaç? Kış saati saatler geri alınacak mı? Yaz saati kış saati uygulaması 2020

28 Ekim tarihinde Avrupa ülkeleri yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına geçmektedir. Türkiye'de ise güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için yaklaşık 2 senedir yaz saati uygulaması devam ediyor. Vatandaşlar saatlerin geri alınıp alınmadığını araştırıyor. Peki Türkiye'de şu an saat kaç? Kış saati saatler geri alınacak mı? İşte canlı saat...

Türkiye'de şu an saat kaç? Kış saati saatler geri alınacak mı? Yaz saati kış saati uygulaması 2020

Türkiye'de şu an saat kaç? Saatler geri alındı mı? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her sene Ekim ayının son haftasonunda Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece Kış saati uygulamasına geçilir ve saatler 1 saat geri alınırdı. Akıllı telefonlardaki saat değişikliğinden dolayı kafalar karışmış durumda. Peki Kış saati saatler geri alınacak mı? İşte Yaz saati Kış saati uygulaması detayları...

TÜRKİYE'DE ŞUAN SAAT KAÇ?

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KIŞ SAATİ! SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de 2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan karardan bu yana Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmiyor. Bu nedenle Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Yani Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

TÜRKİYE GMT+3 / UTC+3 SAAT DİLİMİNE GEÇTİ

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

GMT+3 / UTC+3 SAAT DİLİMİNDE OLAN ÜLKELER

Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.
Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda
Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen
Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil),Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil),Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan
Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün

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