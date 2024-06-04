Türkiye'de Tesla satışları çakıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 471 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv pazarında Mayıs ayında ise Nisan'da başlayan daralma devam etti.

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ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Mayıs ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10.1 küçüldü ve 100 bin 305 seviyesine düştü.

İlk 5 ayda, elektrikli otomobil satışları 31 bin 70 adetle yüzde 8.3 pay aldı. Geçen yılın aynı döneminde ise, elektrikli otomobil satışları 10 bin 366 adet seviyesinde gerçekleşmişti. Rakamlar, elektrikli otomobil satışlarının 1 yıl içinde 3 kat arttığını gösteriyor.

REKLAM Ocak-Mayıs döneminde, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 282.6 artarak yüzde 7.4 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüze 4.2 artarak yüzde 0.9 pay aldı. HER 3 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEN 1'İ TOGG Elektrikli otomobil satışlarına markalar bazında bakıldığında da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkıyor. Yılın ilk 5 ayında yerli elektrikli otomobil markası Togg, 11 bin 288 adet araç sattı. Togg'un Mayıs ayı satışı ise 4 bin 140 olarak ODMD raporuna yansıdı. Geçen yıl Togg'un ardından en çok satılan ikinci elektrikli otomobil markası olan Tesla ise, ilk 5 ayda 412, Mayıs ayında ise 10 adet otomobil satabildi. Togg'un 2023'te 20 bin adet satışına karşın, Tesla da geçen yılı 12 bin adet satış rakamı ile kapamıştı.