Amadeus, şirketin Türkiye'deki 25'inci yılına özel bir etkinlik gerçekleştirdi. İstanbul'da yapılan “Amadeus Executive Summit”e Amadeus'un dünya çapındaki üst düzey yöneticileri katıldı.

Amadeus Perakende Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh de Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, bu anlamda Türkiye’de son dönemde turizme olan ilgi ve devlet desteklerinin değerli olduğunu belirtti.

2020 DAHA İYİ OLACAK

Zirve öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, 30 yıl önce kurulan ve 190 ülkede faaliyet gösteren Amadeus’un 25 yıldan bu yana Türkiye’de olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu kaydeden Willems, “İlk başladığımızda sadece 3 kişiyken şu anda yaklaşık 250 çalışana ulaştık. Bundan sonraki dönemde de büyümemiz devam edecek.” dedi.

Türkiye’nin turizm anlamında büyük bir potansiyelinin olduğunu ve özellikle turizme devlet tarafından verilen önemin de kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Willems, şöyle devam etti:

“Türkiye güvenli ve istikrarlı bir ülke ve turizm trafiği çok hızla artıyor. İstanbul’a cruise’lar da gelmeye başladı, yakında büyük kongre ve toplantılar da başlayacak. Amadeus olarak bakarsak 2020’nin bundan da daha iyi bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Biz buradaki potansiyeli görüyoruz ve desteklemek istiyoruz. “

TREN YOLLARINDA BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Türkiye’den tren yolları ile ilgili olarak da büyük bir potansiyel olduğuna işaret eden Willems, bu konuda TCDD ile çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Dünyadaki en büyük tren operatörlerinin kullandığı hazır bir platformları olduğunu ve TCDD’yi de bu platformda görmek istediklerini anlatan Willems, gelecekte tren yolu ile yapılacak yolculukların çok daha artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

GELECEK KARMA YAKLAŞIMDA

Amadeus Perakende Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh de Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyümek istediklerini ve bu anlamda Türkiye’de son dönemde turizme olan ilgi ve devlet desteklerinin çok değerli olduğunu belirtti.

Gezginlerin artık daha fazlasını istediğini ve ve bunun sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da verilmesi gerektiğini kaydeden Champa, “Bu da ancak kişiselleştirme ve kişiye özel hizmetle mümkün. Biz anlamda küresel çözümler sunuyoruz.” dedi.

Seyahat sektöründe de aynı perakende de olduğu gibi hızlı bir dijitalleşme sürecinin yaşandığına işaret eden Magesh, ancak sektörde online işlemler ve alışveriş artarken seyahat acentelerinin bir taraftan da fiziki mağazalar açarak müşterilerine ulaşmaya devam ettiğine dikkat çekti. Magesh, perakendenin geleceğinin karma yaklaşımında görüldüğünü ifade etti.

Tüketicilerin ne yalnızca internetten alışveriş yaptığını ne de sadece fiziksel mağazaları kullandığını vurgulayan Magesh, her iki ortamın da en iyi yönlerini seçtiklerini belirtti. Bunu seyahat sektöründe de gördüklerini anlatan Magesh, dünyanın önde gelen seyahat şirketlerinin online acentaların yanında fiziksel mağazalar da açtıklarını ve big data şimdiye dek hiç olmadığı kadar perakende sektörünün lokomotifi olsa da yolcuların büyük çoğunluğunun gerçek insanlarla daha fazla etkileşim talep ettiğini söyledi.



SIKICI PERAKENDECİLİK ÖLDÜ

Pek çok insanın perakendenin öldüğünü söylemek için çok aceleci davrandığını kaydeden Champa, "Perakende ölmedi ama sıkıcı perakendecilik öldü. Fiziksel perakendecilik alanlarının işlevi de değişiyor ve perakendeciler günbegün daha fazla artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi yatırımları yapar hale geldi. Böylelikle mağazalarını, müşterilerin zaman geçirmek ve ilham almak istediği mekanlar haline dönüştürmek istiyorlar. Seyahat de insanların en duygusal satın alma kararlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Amadeus'un hava yolu, konaklama, tren yolu ve tüm destinasyon deneyimleri de dahil olmak üzere ilgili tüm içeriği tüm kaynaklardan bir araya topladığına ve tek platformda rezervasyon imkanı sağladığına işaret eden Champa Magesh, müşterilerin daha zengin, istikrarlı ve uçtan uca deneyiminden keyif almasına olanak tanıdıklarını kaydetti. Magesh, bu anlamda Amadeus’un teknolojiden, insan gücünden ve sahip olduğu uzmanlıktan faydalanarak tüm sektör oyuncularının katılımını ve birbirleriyle iş birliği halinde çalışmasını sağlayan açık, dinamik ve bağlı bir alan oluşturacağı Live Travel Space (Canlı Seyahat Alanı) dönüşümünü çok önemsediklerini kaydetti.

RASTGELE ÖNERİLEN İÇERİKLERİN ANLAMI KALMADI

Amadeus Kuzey, Doğu, Orta ve Güney Avrupa Kıdemli Perakande Başkan Yardımcısı Anna Kofoed de bugünün yolcularının 'Dijital Profesyonel Tüketiciler' olduğuna işaret ederek, bu kişilerin içerik tüketmenin ötesinde, içerik üreten, bilgili, eleştirel düşünen ve talepkar kişiler olduğunu söyledi.

Sunulacak her içeriğin bireysel ihtiyaçlara ve isteklere uygun olması gerektiğini anlatan Kofoed, rastgele önerilen içeriklerin artık bir anlamı kalmadığına dikkat çekti. Seyahat içeriğinin en başından bu yana işlerinin özü olduğunu belirten Kofoed, "Bununla birlikte artık bir adım daha ileri gidebilir ve daha net olabiliriz. Bizim vizyonumuz ve sözümüz, ilgili, benzersiz ve heyecan verici bir içerikle entegre ve geleceğe hazır bir seyahat platformu olmaktır." dedi.

THOMAS COOK’UN İFLASI SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEMEZ

Toplantıda geçtiğimiz aylarda iflas eden Thomas Cook ile ilgili bir soruya yanıt veren Anna Kofoed, bunun genel seyahat trendini etkilemeyeceğini ve sektörün ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Thomas Cook’tan öte küresel anlamda dönem dönem benzer zorluk yaşayan şirketlerin olduğunu ifade eden Kofoed, “2020’de küresel ekonomide bir yavaşlama söz konusu olmasına karşın genel seyahat eğilimi artıyor, iş yapış şekilleri değişiyor, para kazanma alanları değişiyor. Bu şartlara adapte olan şirketler ayakta kalıp geleceğe yürüyecekler. Thomas Cook’ta 400 acentanın tamamına üç ayrı şirket talip oldu. Bu da aslında pazarın dinamizmini gösteriyor. İnsanlar fırsat görüyor ve yatırım yapmak istiyor.” dedi.