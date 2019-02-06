Türkiye'de Aralık 2018 sonu itibarıyla 12 milyon 398 bin 190 otomobil, 3 milyon 755 bin 580 kamyonet, 3 milyon 211 bin 328 motosiklet, 1 milyon 885 bin 952 traktör, 845 bin 462 kamyon, 487 bin 527 minibüs, 218 bin 523 otobüs, 63 bin 359 özel amaçlı taşıt olmak üzere toplam 22 milyon 865 bin 921 taşıt bulunuyor.
Ülkede geçen yılın sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişi olan nüfus dikkate alındığında, Türkiye'de yaklaşık her 4 kişiye bir araç, her 7 kişiye bir otomobil düştüğü hesaplanıyor.
EN AZ TAŞIT TUNCELİ'DE
Araç sayısına bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken, Tunceli ise en az taşıtın bulunduğu il oldu.
Geçen yıl sonu itibarıyla, en fazla taşıt 4 milyon 173 bin 312 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'daki motorlu kara taşıtların 2 milyon 887 bin 581'ini otomobil, 94 bin 873'ünü minibüs, 42 bin 614'ünü otobüs, 669 bin 994'ünü kamyonet, 136 bin 83'ünü kamyon, 309 bin 991'ini motosiklet, 7 bin 908'ini özel amaçlı taşıtlar ve 24 bin 268'ini traktör oluşturdu.
İstanbul'un nüfusu son açıklanan verilere göre 15 milyon 67 bin 724 olurken, bu ilde 3,6 kişiye bir araç düştüğü hesaplandı.
Ankara, toplamda 1 milyon 974 bin 577 taşıtla motorlu kara taşıtlarının en çok olduğu ikinci il oldu. Ankara'da 2,8 kişiye bir araç düştüğü belirlendi.
Bu dönemde İzmir ise 1 milyon 395 bin 159 motorlu kara taşıtıyla en fazla araca sahip 3'üncü il olarak belirlendi. İzmir'de 3 kişiye bir araç düştü.
Son verilere göre, Türkiye'de en az motorlu kara taşıtının bulunduğu il 9 bin 235 ile Tunceli oldu. Bu ilde yaklaşık 10 kişiden birinin araç sahibi olduğu ortaya çıktı.
Yıllara göre motorlu kara taşıt sayıları ise şöyle:
|Yıl
|Toplam
|Otomobil
|Minibüs
|Otobüs
|Kamyonet
|Kamyon
|Motosiklet
|Özel amaçlı
|Traktör
|2009
|14.316.700
|7.093.964
|384.053
|201.033
|2.204.951
|727.302
|2.303.261
|34.104
|1.368.032
|2010
|15.095.603
|7.544.871
|386.973
|208.510
|2.399.038
|726.359
|2.389.488
|35.492
|1.404.872
|2011
|16.089.528
|8.113.111
|389.435
|219.906
|2.611.104
|728.458
|2.527.190
|34.116
|1.466.208
|2012
|17.033.413
|8.648.875
|396.119
|235.949
|2.794.606
|751.650
|2.657.722
|33.071
|1.515.421
|2013
|17.939.447
|9.283.923
|421.848
|219.885
|2.933.050
|755.950
|2.722.826
|36.148
|1.565.817
|2014
|18.828.721
|9.857.915
|427.264
|211.200
|3.062.479
|773.728
|2.828.466
|40.731
|1.626.938
|2015
|19.994.472
|10.589.337
|449.213
|217.056
|3.255.299
|804.319
|2.938.364
|45.732
|1.695.152
|2016
|21.090.424
|11.317.998
|463.933
|220.361
|3.442.483
|825.334
|3.003.733
|50.818
|1.765.764
|2017
|22.218.945
|12.035.978
|478.618
|221.885
|3.642.625
|838.718
|3.102.800
|60.099
|1.838.222
|2018
|22.865.921
|12.398.190
|487.527
|218.523
|3.755.580
|845.462
|3.211.328
|63.359
|1.885.952
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