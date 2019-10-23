Finans devi Credit Suisse'in 2019 Küresel Servet Raporu yayımlandı. Buna göre 2019 itibarıyla dünyada kişi başı servet son 1 yılda yüzde 1.2 artarak 70 bin 850 dolara yükseldi. Böylece toplam küresel servet 9.1 trilyon dolarlık artışla 360.6 trilyon dolara ulaştı. Yetişkinlerin yarısının serveti 10 bin doların altında kalırken, nüfusun yüzde 1'ini oluşturan milyonerler küresel servetin yüzde 44'ünün sahibi oldu.

Son 1 yılda ülkelerde yaşanan servet değişimlerine bakıldığında dolardaki artış sebebiyle Türkiye açısından iç açıcı olmayan bir tablo ortaya çıkıyor. 2018-2019 arasında toplam servetin en çok yükseldiği ülke 3.8 trilyon dolarla ABD oldu. ABD'yi 1.9 trilyon dolarlık artışla Çin, 930 milyar dolarla Japonya, 625 milyar dolarla Hindistan takip etti.

Son 1 yılda en çok servet kaybeden ülkeler arasında ise Avustralya 443 milyar dolarlık düşüşle ilk sırada yer aldı. Türkiye'deki kayıp 275 milyar doları bulurken, Pakistan'ın toplam serveti 141 milyar dolar düştü.

KİŞİ BAŞI KAYIP 5 BİN 230 DOLAR

Kişi başı servetin geçtiğimiz bir yılda en çok arttığı ülke ise 17 bin 790 dolarlık artışla İsviçre oldu. ABD'de son 1 yıldaki kişi başı servet artışı 11 bin 980 dolar artarken, Japonya'daki yükseliş 9 bin 180 doları buldu. Kişi başı servetin en fazla düştüğü ülke 28 bin 670 dolarla Avustralya olurken, Norveç'teki kayıp 7 bin 520 dolar, Türkiye'deki kayıp ise 5 bin 230 dolar oldu. Belçika'da kişi başı servet 4 bin 330 doları buldu.

Türkiye'deki servet kaybının sebebi doların TL karşısında rapor döneminde yüzde 21 değerlenmesi oldu. Bu Türklerin sahibi olduğu gayrimenkul dahil her türlü varlığın dolar bazında değer kaybetmesine yol açtı.

MİLYONER SAYISI 24 BİN DÜŞTÜ

Toplam servette bu gelişmeler yaşanırken Credit Suisse'in raporuna göre dünyada 1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 46.8 milyona ulaştı. Son 1 yıl içerisinde milyoner sayısı 1.1 milyon arttı. Bu yeni milyonerlerin 675 bini ABD'de ortaya çıktı. Avustralya'da yaşanan büyük servet kaybı ülkedeki milyoner sayısının 124 bin düşmesine yol açtı. Aynı dönemde İngiltere'deki milyoner sayısı 27 bin düşerken, Türkiye'de geçen yıl ortasına göre 24 bin daha az milyoner bulunuyor.

2018-2019 arası ülkelerde milyoner sayısında yaşanan değişim Ülke Milyoner sayısı

(2018/bin kişi) Milyoner sayısı

(2019/bin kişi) Değişim

(bin kişi) ABD 17.939 18.614 675 Japonya 2.838 3.025 187 Çin 4.289 4.447 158 Almanya 2.122 2.187 65 Hollanda 789 832 43 Brezilya 217 259 42 Hindistan 725 759 34 İspanya 945 979 33 Kanada 1.293 1.322 30 İsviçre 791 810 19 Yunanistan 76 68 -7 Fransa 2.083 2.071 -11 Hong Kong 528 516 -12 S. Arabistan 163 147 -16 İtalya 1.516 1.496 -19 Türkiye 118 94 -24 İngiltere 2.488 2.460 -27 Avustralya 1.303 1.180 -124 Dünya 45.647 46.792 1.146

ADALETSİZLİK AZALSA DA SÜRÜYOR

Credit Suisse'in raporu servet ve gelir adaletsizliğinin günümüzün en önemli sorunlarından birisi olmaya devam ettiğini yeniden ortaya koydu. Rapora göre dünyada en düşük gelire sahip yüzde 50'lik nüfus küresel servetin sadece yüzde 1'ine sahip. En zengin yüzde 10'luk dilim servetin yüzde 82'sini kontrol ederken, dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi toplam servetin yüzde 45'ine sahip. Adaletsizliğin boyutu yüksek olsa da raporda son yıllarda olumlu gelişmeler yaşandığına da işaret edildi.

Rapora göre en zengin yüzde 10 dışında kalanlar 2000 yılında servetin yüzde 11'ine sahipti. 2019 yılına geldiğimizde ise bu oran yüzde 18'e ulaştı.