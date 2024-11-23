Türkiye'den 3 müze Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday gösterildi

Avrupa Konseyinin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 1977'den bu yana her yıl düzenlenen prestijli müzecilik ödülüne bu yıl, Türkiye'den 3 müze aday gösterildi.

Türkiye'den modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, Türk resim sanatının önemli temsilcilerini eserlerinin sergilendiği İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Bodrum Kalesi'nin içinde olup 1964'den bu yana hizmet veren Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, adaylar arasında yer aldı.

Adaylar arasında ayrıca Avusturya'dan Salon Stolz ve Wien Museum, Danimarka'dan Carl Nielsen Museum, Foundation Museum Ovartaci, Fransa'dan Enserune, Oppidum and Archaeological Museum, National Navy Museum, Almanya'dan Deutschlandmuseum, Yunanistan'dan Maria Callas Museum, Macaristan'dan Macaristan Müzik Evi ve İtalya'dan Gallerie d'Italia bulunuyor. Polonya'nın Bialystok şehrinde, 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek The European Museum of the Year Award (EMYA) Yıllık Konferansı'nda, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2025 yılı adayları ve eski adaylar bir araya gelecek.