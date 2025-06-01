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        Haberler Dünya Türkiye'den Nijerya'daki selde hayatını kaybedenler için taziye - Güncel haberler | Dış Haberler

        Türkiye'den Nijerya'daki selde hayatını kaybedenler için taziye

        Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 04:14 Güncelleme: 01.06.2025 - 04:14
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        Dışişleri'nden Nijerya'ya taziye mesajı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Niger eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 151 kişi hayatını kaybetmişti.

        Bölgede aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 bin 18 kişinin yerinden olduğu bildirilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #dışişleri bakanlığı
        #nijerya
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