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Türkiye'den yılın ilk ayında 1,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı

Türkiye'den ocak ayında 3 ülkeye 257 bin 840 ton deniz salyangozu ihracatından 1 milyon 587 bin 670 dolar gelir sağlandı. Söz konusu ihracatın yüzde 76'sını Karadeniz Bölgesi sırtladı

Türkiye'den yılın ilk ayında 1,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı
AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, yılın ilk ayında 3 ülkeye 257 bin 840 tonluk deniz salyangozu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 1 milyon 587 bin 670 dolar kazanıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.

Güney Kore Cumhuriyeti'ne 856 bin 520, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 489 bin 600 ve Tayvan'a 241 bin 550 dolarlık ihracat yapıldı.

Karadeniz'den de yılın ilk ayında Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan'a 200 bin ton deniz salyangozu ihracatı karşılığında 1 milyon 209 bin 200 dolar gelir elde edildi.

Buna göre, Türkiye'den ocakta yapılan deniz salyangozu ihracatının değer olarak yüzde 76'sını Karadeniz Bölgesi sırtladı.

"DENİZ SALYANGOZU İHRACATINDAN ELDE EDİLEN GELİR SEVİNDİRİCİ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'de deniz salyangozunun tüketimi olmamasına rağmen ihracatının ön planda olduğunu söyledi.

İhracatçıların büyük başarısıyla bu ürünün yurt dışı piyasalara sunulduğunu belirten Kalyoncu, ülkeden ve bölgeden yapılan deniz salyangozu ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu vurguladı.

Kalyoncu, söz konusu ihracatın daha üst noktalara çıkması konusunda yasal mevzuatlarda var olan kısıtlamalarda düzenleme yapılmasının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Doğal dengenin korunması ve popülasyon açısından deniz salyangozunun avlanma zorunluluğu bulunuyor ancak tüm deniz canlıları için eşit bir şekilde aynı mevsimde uygulanan avlanma yasağı istenilen düzeyde ürün tedarik edilmesini zorlaştırmakta. Bunun için de hızlı artış gösteren deniz salyangozunun diğer deniz canlılarına zarar vermemesi açısından belli bir dönem yasak uygulanmadan avlanmasına müsaade edilmesi halinde ihracatının da daha üst rakamlara ulaşması sağlanmış olacaktır."

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