Kahramanmaraş, 6 Şubat günü 9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem ile sarsıldı. Depremler Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Elazığ ve Adana olmak üzere 11 ilimizi etkiledi. Yaşanan acı olayın ardından Türkiye deprem risk haritası araması sıklaştı. MTA yenilenmiş diri fay haritasını paylaştı. İşte deprem risk haritası ile Türkiye'de fay hattı üzerinde yer alan iller ve ilçeler...