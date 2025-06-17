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        Haberler Bilgi Spor Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Milletler Ligi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi

        2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları için heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alacak. Filenin Sultanları, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamlayan ay-yıldızlılar, 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:46
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        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Ligin ikinci haftasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları, ilk olarak Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Çin etabını 4'te 4 yaparak tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci haftayı da kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

        2

        TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak.

        3

        TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        5

        FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

        18 Haziran 2025

        19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

        19 Haziran 2025

        19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

        21 Haziran 2025

        19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

        22 Haziran 2025

        19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

        6

        TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU

        Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

        Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

        Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

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