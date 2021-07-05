AA

İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, güncel ekonomik verilerle hazırlanan "Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020"yi, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı.

Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirme ve öngörülerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinden temel verilerin analiz edildiği raporda, salgının etkisi ile dünya inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 2,8 daralarak 887,9 milyar dolara indiği 2020 yılında, Türkiye’nin 21,2 milyar dolar seviyesindeki ihracatı ile iki sıra yükselerek dünyanın 9'uncu ihracatçı ülkesi olduğu kaydedildi.

Raporda, inşaat malzemeleri sanayisine yönelik şu bilgiler öne çıktı:

"Dünya inşaat malzemeleri ihracatında en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdüren Çin’in ihracatı 219,8 milyar dolara çıktı. Türkiye 21,16 milyar dolar ihracatı ile 2020 yılında iki sıra yükselerek dünyanın 9’uncu ihracatçı ülkesi oldu. Türkiye, 2019 yılında 11’inci sıradaydı. Türkiye 2020 yılında 7,03 milyar dolar ithalatı ile 33’üncü büyük pazar veya ithalatçı konumunda yer aldı ve 2019 yılına göre 4 sıra yükseldi. 2020 yılında Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılına göre yüzde 9,1 arttı. İnşaat malzemeleri iç pazarı 2020 yılında cari fiyatlarla yüzde 8,1 büyüdü ve 408 milyar TL olarak gerçekleşti. ABD 2020 yılında Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olurken, ardından İsrail ve Almanya sıralandı."

Raporda, Türkiye’nin 2020 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payının yüzde 2,38’e çıktığı vurguladı.

İç pazarın ithalat ile karşılanma oranının yüzde 12,1’e çıktığını bildirilen raporda, "İnşaat malzemeleri net dış ticaret fazlası 2020 yılında 14,13 milyar dolara yükseldi. İnşaat malzemeleri dış ticaretinde 2020 yılında ihracat miktar olarak yüzde 16,2 artarak 59,96 milyon tona yükseldi, ithalat ise yüzde 4,8 artarak 2,65 milyon tona çıktı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu’nun üretimden istihdama, ihracattan ithalata sektörün tüm faaliyetlerinin son 5 yılına ışık tuttuğunu belirtti.