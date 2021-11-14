2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, tartışmalı ve karamsar geçen günlerin ardından bir anda yeniden Dünya Kupası'nın kıyısına geldi.

Milliler, Cebelitarık’ın 6-0'la geçerken Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla rakibinin +1 averajla üstüne çıktı. Lider Hollanda'nın Karadağ deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'lik eşitlikle ayrılması ise iştahımızı iyice kabarttı.

Milliler, böylece play-off için büyük fırsat yakalarken Hollanda - Norveç maçının sonucuna göre liderlik şansı da doğabilir.

İşte o ihtimaller:

DÜNYA KUPASI’NA NASIL GİDERİZ?

- Salı günü Norveç deplasmanda Hollanda'yı yener, A Milli Takım ise Karadağ'ı averajda geçilmeyecek şekilde yenerse, Dünya Kupası'na direkt giden ülke olacağız. Norveç ve Türkiye'nin galibiyetleri halinde Hollanda 3. olarak Dünya Kupası'na gidemeyecek.

- Beraberlikler halinde Türkiye 2. sıradan play-off biletini alacak. Türkiye'nin Karadağ'a kaybettiği senaryoda ise 2. sırayı korumamız için Norveç'in aldığı skorla averajda bizi geçememesi gerekiyor.

Ay-yıldızlı ekibin yer aldığı G Grubu'nda puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan Hollanda 9 6 2 1 31 8 23 20 Türkiye 9 5 3 1 25 15 10 18 Norveç 9 5 3 1 15 6 9 18 Karadağ 9 3 3 3 13 13 0 12 Letonya 9 1 3 5 8 13 -5 6 Cebelitarık 9 0 0 9 3 40 -37 0

KALAN MAÇLAR

Karadağ - Türkiye

Hollanda - Norveç

PLAY-OFF TURU

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı Play-Off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Milli Takım, 2. sırada gruptan çıkması halinde Play-Off oynayacak. Grup 2.'leri arasında şu an için seri başı değiliz ve olma ihtimalimiz düşük. Seri başı olmamamız halinde deplasmana gideceğiz.

Diğer gruplarda oynanacak maçların ardından seri başılar ve muhtemel rakiplerimiz belli olacak.

SERİ BAŞI OLMAMIZ İÇİN GEREKENLER

- Galler, oynayacağı 2 maçta 4'ten fazla puan alırsa +2 averajı geçmemeli.

- İspanya-İsveç maçında İsveç'in 5 farkla kaybetmesi gerekiyor.

- Hırvatistan-Rusya maçında Hırvatistan'ın kaybetmesi gerekiyor.

- İskoçya-Danimarka maçında İskoçya'nın kaybetmesi gerekiyor.

- Polonya-Macaristan maçında Polonya'nın kaybetmesi gerekiyor.