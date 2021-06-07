2021 Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla Türkiye'nin Euro 2020'e A grubundan katılacağı belli olmuştu. Futbol severler Türkiye A Milli takımı maçlarının tarihlerini araştırıyor. İşte Türkiye için Euro 2020 A Grubu maç takvimi...

EURO 2020 A GRUBU MAÇLARI NE ZAMAN?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada A Grubu maçları, İtalya'nın başkenti Roma ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki olimpiyat statlarında oynanacak.

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)