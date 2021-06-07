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Haberler2020 Avrupa Şampiyonası
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Türkiye Euro 2020 maçları neler? İşte Euro 2020 A grubu maç takvimi

Nefesler tutuldu, Euro 2020 için geri sayım başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu yıl 5. kez top koşturacak olan Türkiye Milli Takımı'nın oynayacağı maçlar araştırılıyor. Türkiye'nin Euro 2020 macerasında A grubunda yer alacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Türkiye Euro 2020 maçları neler? İşte Euro 2020 A grubu maç takvimi

Türkiye Euro 2020 maçları neler? İşte Euro 2020 A grubu maç takvimi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla Türkiye'nin Euro 2020'e A grubundan katılacağı belli olmuştu. Futbol severler Türkiye A Milli takımı maçlarının tarihlerini araştırıyor. İşte Türkiye için Euro 2020 A Grubu maç takvimi...

EURO 2020 A GRUBU MAÇLARI NE ZAMAN?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada A Grubu maçları, İtalya'nın başkenti Roma ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki olimpiyat statlarında oynanacak.

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

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