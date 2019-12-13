Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Merkez Bankası (TCMB) dün senenin son faiz kararını açıkladı. Banka politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Böylece Merkez temmuz ayında başladığı indirim serisiyle 2019 genelinde toplam 1200 baz puanlık indirim yapmış oldu. Böylece politika faizi de yüzde 24'ten yüzde 12'ye geriledi.

YENİ BAŞKANLA İNDİRİM SERİSİ BAŞLADI

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve başladıktan sonraki ilk Para Politikası Kurulu'nda politika faizi sert bir şekilde yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirildi. Eylül ayında ise 325 baz puanlık bir indirim daha yapıldı ve faiz yüzde 16.50'ye geriledi. Ekim ayındaki t6oplantıda ise Merkez faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 14'e çekmişti.

TEK İNDİRİMLE 11 SIRA DÜŞTÜK

Tüm bu indirimler Türkiye'nin 'faiz liginde' (olumlu bir biçimde) gerilemesine yol açtı. Dünkü indirimle Türkiye faiz liginde Malavi, Nijerya, Ukrayna, Pakistan, Tacikistan, Nikaragua, Mozambik, Gambiya, Gine, Seyşeller ve Mısır'ın altına düştü. Yani tek indirimle 11 sıra düşerek 25. sıraya geriledi.

KÜRESEL FAİZ LİGİ:

Ülke Politika faizi (%) 1 Arjantin 63 2 Zimbabve 35 3 Liberya 30 4 Venezuela 27.95 5 Haiti 27 6 Yemen 27 7 Surinam 25 8 Iran 18 9 Sierra Leone 16.5 10 Gana 16 11 Özbekistan 16 12 Angola 15.5 13 Sudan 15.4 14 Malavi 13.5 15 Nijerya 13.5 16 Ukrayna 13.5 17 Pakistan 13.25 18 Tacikistan 13.25 19 Nikaragua 12.9 20 Mozambik 12.75 21 Gambiya 12.5 22 Gine 12.5 23 Seyşeller 12.41 24 Mısır 12.25 25 Türkiye 12 26 Zambiya 11.5 27 Moğolistan 11 28 Lübnan 10 29 Myanmar 10 30 Madagaskar 9.5 31 Kazakistan 9.25 32 Beyaz Rusya 9 33 Kongo 9 34 Georgia 9 35 Sao Tome Ve Principe 9 36 Uganda 9 37 Ekvador 8.79 38 Kenya 8.5 39 Azerbaycan 7.75 40 Tunus 7.75 41 Meksika 7.5 42 Bhutan 7.04 43 Barbados 7 44 Etiyopya 7 45 Maldivler 7 46 Sri Lanka 7 47 Tanzanya 7 48 Lesotho 6.5 49 Moritanya 6.5 50 Namibya 6.5 51 Rusya 6.5 52 Güney Afrika 6.5 53 Svaziland 6.5 54 Bangladeş 6 55 Nepal 6 56 Vietnam 6 57 Honduras 5.75 58 Ermenistan 5.5 59 Brunei 5.5 60 Burundi 5.5 61 Yeşil Burun 5.5 62 Moldova 5.5 63 Papua Yeni Gine 5.5 64 Hindistan 5.15 65 Guyana 5 66 Endonezya 5 67 Ruanda 5 68 Trinidad Ve Tobago 5 69 Botswana 4.75 70 Benin 4.5 71 Brezilya 4.5 72 Burkina Faso 4.5 73 Dominik Cumhuriyeti 4.5 74 Gine Bissau 4.5 75 Fildişi Sahili 4.5 76 Mali 4.5 77 Nijer 4.5 78 Senegal 4.5 79 Togo 4.5 80 El Salvador 4.36 81 Kolombiya 4.25 82 Kırgızistan 4.25 83 Katar 4.25 84 Çin 4.15 85 Bahama 4 86 Irak 4 87 Ürdün 4 88 Laos 4 89 Paraguay 4 90 Filipinler 4 91 Cezayir 3.75 92 Kamerun 3.5 93 Orta Afrika Cumhuriyeti 3.5 94 Çad 3.5 95 Ekvator Ginesi 3.5 96 Gabon 3.5 97 Kongo Cumhuriyeti 3.5 98 Bolivya 3.49 99 Moritus 3.35 100 Kosta Rika 3.25 101 Bosna-Hersek 3.21 102 İzlanda 3 103 Libya 3 104 Malezya 3 105 Guatemala 2.75 106 Kuveyt 2.75 107 Hırvatistan 2.5 108 Romanya 2.5 109 Belize 2.3 110 Umman 2.3 111 Bahreyn 2.25 112 Küba 2.25 113 Makedonya 2.25 114 Fas 2.25 115 Peru 2.25 116 Suudi Arabistan 2.25 117 Sırbistan 2.25 118 Çek Cumhuriyeti 2 119 Hong-Kong 2 120 Makao 2 121 Birleşik Arap Emirlikleri 2 122 Kanada 1.75 123 Sili 1.75 124 Amerika Birleşik Devletleri 1.75 125 Singapur 1.63 126 Norveç 1.5 127 Polonya 1.5 128 Kamboçya 1.46 129 Tayvan 1.38 130 Güney Kore 1.25 131 Tayland 1.25 132 Komorlar 1.14 133 Arnavutluk 1 134 Yeni Zelanda 1 135 Macaristan 0.9 136 Avustralya 0.75 137 İngiltere 0.75 138 Fiji 0.5 139 Jamaika 0.5 140 Israil 0.25 141 Yeni Kaledonya 0.25 142 Avusturya 0 143 Belçika 0 144 Bulgaristan 0 145 Kıbrıs 0 146 Estonya 0 147 Euro Bölgesi 0 148 Finlandiya 0 149 Fransa 0 150 Almanya 0 151 Yunanistan 0 152 İrlanda 0 153 İtalya 0 154 Letonya 0 155 Litvanya 0 156 Lüksemburg 0 157 Malta 0 158 Hollanda 0 159 Portekiz 0 160 Slovakya 0 161 Slovenya 0 162 İspanya 0 163 Japonya -0.1 164 İsveç -0.25 165 Danimarka -0.75 166 İsviçre -0.75

ARJANTİN SERT DÜŞÜŞE RAĞMEN ZİRVEDE

Bu yıl Merkez Bankası'nın yaptığı indirimler öncesi Türkiye dünyada politika faizi en yüksek 6 ülke arasındaydı. Yani 1200 baz puanlık indirimle 2019 genelinde faiz liginde 19 sıra düştü. Bugün itibarıyla ise politika faizi dünyada en yüksek olan ülke yüzde 63 ile Arjantin. Ekonomik krizin pençesinden kurtulamayan Arjantin ligin zirvesinde yer alsa da ülkenin politika faizinde son 3 ayda sert bir gerileme yaşandı. Eylül ayında Arjantin'in politika faizi yüzde 85.99 seviyesindeydi. Şu anda ise yüzde 63'e gerilemiş durumda. Faiz liginde Arjantin'i bugün itibarıyla yüzde 35 ile Zimbabve, yüzde 30 ile Liberya ve yüzde 27.95 ile Venezuela takip ediyor.

DANİMARKA VE İSVİÇRE DİBİN DİBİNDE

Ligin son sıralarına baktığımızda ise çokça tartışılan bir trendin devam ettiği görülüyor: negatif faiz. 13 Aralık itibarıyla dünyada 4 ülke negatif politika faizi uyguluyor. Japonya'da politika faizi yüzde -0.1 seviyesinde bulunurken, bu oran İsveç'te yüzde -0.25, Danimarka ve İsviçre'de ise yüzde -0.75. Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası da yüzde 0 faiz uyguluyor.