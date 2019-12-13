Merkez Bankası (TCMB) dün senenin son faiz kararını açıkladı. Banka politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Böylece Merkez temmuz ayında başladığı indirim serisiyle 2019 genelinde toplam 1200 baz puanlık indirim yapmış oldu. Böylece politika faizi de yüzde 24'ten yüzde 12'ye geriledi.
YENİ BAŞKANLA İNDİRİM SERİSİ BAŞLADI
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve başladıktan sonraki ilk Para Politikası Kurulu'nda politika faizi sert bir şekilde yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirildi. Eylül ayında ise 325 baz puanlık bir indirim daha yapıldı ve faiz yüzde 16.50'ye geriledi. Ekim ayındaki t6oplantıda ise Merkez faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 14'e çekmişti.
TEK İNDİRİMLE 11 SIRA DÜŞTÜK
Tüm bu indirimler Türkiye'nin 'faiz liginde' (olumlu bir biçimde) gerilemesine yol açtı. Dünkü indirimle Türkiye faiz liginde Malavi, Nijerya, Ukrayna, Pakistan, Tacikistan, Nikaragua, Mozambik, Gambiya, Gine, Seyşeller ve Mısır'ın altına düştü. Yani tek indirimle 11 sıra düşerek 25. sıraya geriledi.
KÜRESEL FAİZ LİGİ:
|Ülke
|Politika faizi (%)
|1
|Arjantin
|63
|2
|Zimbabve
|35
|3
|Liberya
|30
|4
|Venezuela
|27.95
|5
|Haiti
|27
|6
|Yemen
|27
|7
|Surinam
|25
|8
|Iran
|18
|9
|Sierra Leone
|16.5
|10
|Gana
|16
|11
|Özbekistan
|16
|12
|Angola
|15.5
|13
|Sudan
|15.4
|14
|Malavi
|13.5
|15
|Nijerya
|13.5
|16
|Ukrayna
|13.5
|17
|Pakistan
|13.25
|18
|Tacikistan
|13.25
|19
|Nikaragua
|12.9
|20
|Mozambik
|12.75
|21
|Gambiya
|12.5
|22
|Gine
|12.5
|23
|Seyşeller
|12.41
|24
|Mısır
|12.25
|25
|Türkiye
|12
|26
|Zambiya
|11.5
|27
|Moğolistan
|11
|28
|Lübnan
|10
|29
|Myanmar
|10
|30
|Madagaskar
|9.5
|31
|Kazakistan
|9.25
|32
|Beyaz Rusya
|9
|33
|Kongo
|9
|34
|Georgia
|9
|35
|Sao Tome Ve Principe
|9
|36
|Uganda
|9
|37
|Ekvador
|8.79
|38
|Kenya
|8.5
|39
|Azerbaycan
|7.75
|40
|Tunus
|7.75
|41
|Meksika
|7.5
|42
|Bhutan
|7.04
|43
|Barbados
|7
|44
|Etiyopya
|7
|45
|Maldivler
|7
|46
|Sri Lanka
|7
|47
|Tanzanya
|7
|48
|Lesotho
|6.5
|49
|Moritanya
|6.5
|50
|Namibya
|6.5
|51
|Rusya
|6.5
|52
|Güney Afrika
|6.5
|53
|Svaziland
|6.5
|54
|Bangladeş
|6
|55
|Nepal
|6
|56
|Vietnam
|6
|57
|Honduras
|5.75
|58
|Ermenistan
|5.5
|59
|Brunei
|5.5
|60
|Burundi
|5.5
|61
|Yeşil Burun
|5.5
|62
|Moldova
|5.5
|63
|Papua Yeni Gine
|5.5
|64
|Hindistan
|5.15
|65
|Guyana
|5
|66
|Endonezya
|5
|67
|Ruanda
|5
|68
|Trinidad Ve Tobago
|5
|69
|Botswana
|4.75
|70
|Benin
|4.5
|71
|Brezilya
|4.5
|72
|Burkina Faso
|4.5
|73
|Dominik Cumhuriyeti
|4.5
|74
|Gine Bissau
|4.5
|75
|Fildişi Sahili
|4.5
|76
|Mali
|4.5
|77
|Nijer
|4.5
|78
|Senegal
|4.5
|79
|Togo
|4.5
|80
|El Salvador
|4.36
|81
|Kolombiya
|4.25
|82
|Kırgızistan
|4.25
|83
|Katar
|4.25
|84
|Çin
|4.15
|85
|Bahama
|4
|86
|Irak
|4
|87
|Ürdün
|4
|88
|Laos
|4
|89
|Paraguay
|4
|90
|Filipinler
|4
|91
|Cezayir
|3.75
|92
|Kamerun
|3.5
|93
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|3.5
|94
|Çad
|3.5
|95
|Ekvator Ginesi
|3.5
|96
|Gabon
|3.5
|97
|Kongo Cumhuriyeti
|3.5
|98
|Bolivya
|3.49
|99
|Moritus
|3.35
|100
|Kosta Rika
|3.25
|101
|Bosna-Hersek
|3.21
|102
|İzlanda
|3
|103
|Libya
|3
|104
|Malezya
|3
|105
|Guatemala
|2.75
|106
|Kuveyt
|2.75
|107
|Hırvatistan
|2.5
|108
|Romanya
|2.5
|109
|Belize
|2.3
|110
|Umman
|2.3
|111
|Bahreyn
|2.25
|112
|Küba
|2.25
|113
|Makedonya
|2.25
|114
|Fas
|2.25
|115
|Peru
|2.25
|116
|Suudi Arabistan
|2.25
|117
|Sırbistan
|2.25
|118
|Çek Cumhuriyeti
|2
|119
|Hong-Kong
|2
|120
|Makao
|2
|121
|Birleşik Arap Emirlikleri
|2
|122
|Kanada
|1.75
|123
|Sili
|1.75
|124
|Amerika Birleşik Devletleri
|1.75
|125
|Singapur
|1.63
|126
|Norveç
|1.5
|127
|Polonya
|1.5
|128
|Kamboçya
|1.46
|129
|Tayvan
|1.38
|130
|Güney Kore
|1.25
|131
|Tayland
|1.25
|132
|Komorlar
|1.14
|133
|Arnavutluk
|1
|134
|Yeni Zelanda
|1
|135
|Macaristan
|0.9
|136
|Avustralya
|0.75
|137
|İngiltere
|0.75
|138
|Fiji
|0.5
|139
|Jamaika
|0.5
|140
|Israil
|0.25
|141
|Yeni Kaledonya
|0.25
|142
|Avusturya
|0
|143
|Belçika
|0
|144
|Bulgaristan
|0
|145
|Kıbrıs
|0
|146
|Estonya
|0
|147
|Euro Bölgesi
|0
|148
|Finlandiya
|0
|149
|Fransa
|0
|150
|Almanya
|0
|151
|Yunanistan
|0
|152
|İrlanda
|0
|153
|İtalya
|0
|154
|Letonya
|0
|155
|Litvanya
|0
|156
|Lüksemburg
|0
|157
|Malta
|0
|158
|Hollanda
|0
|159
|Portekiz
|0
|160
|Slovakya
|0
|161
|Slovenya
|0
|162
|İspanya
|0
|163
|Japonya
|-0.1
|164
|İsveç
|-0.25
|165
|Danimarka
|-0.75
|166
|İsviçre
|-0.75
ARJANTİN SERT DÜŞÜŞE RAĞMEN ZİRVEDE
Bu yıl Merkez Bankası'nın yaptığı indirimler öncesi Türkiye dünyada politika faizi en yüksek 6 ülke arasındaydı. Yani 1200 baz puanlık indirimle 2019 genelinde faiz liginde 19 sıra düştü. Bugün itibarıyla ise politika faizi dünyada en yüksek olan ülke yüzde 63 ile Arjantin. Ekonomik krizin pençesinden kurtulamayan Arjantin ligin zirvesinde yer alsa da ülkenin politika faizinde son 3 ayda sert bir gerileme yaşandı. Eylül ayında Arjantin'in politika faizi yüzde 85.99 seviyesindeydi. Şu anda ise yüzde 63'e gerilemiş durumda. Faiz liginde Arjantin'i bugün itibarıyla yüzde 35 ile Zimbabve, yüzde 30 ile Liberya ve yüzde 27.95 ile Venezuela takip ediyor.
DANİMARKA VE İSVİÇRE DİBİN DİBİNDE
Ligin son sıralarına baktığımızda ise çokça tartışılan bir trendin devam ettiği görülüyor: negatif faiz. 13 Aralık itibarıyla dünyada 4 ülke negatif politika faizi uyguluyor. Japonya'da politika faizi yüzde -0.1 seviyesinde bulunurken, bu oran İsveç'te yüzde -0.25, Danimarka ve İsviçre'de ise yüzde -0.75. Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası da yüzde 0 faiz uyguluyor.
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