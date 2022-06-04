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Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesi başlıyor. Türkiye ile Faroe Adaları arasında bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak

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  • 01
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ​​​​​​​bugün Faroe Adaları'nı konuk edecek.
  • 02
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak.
  • 03
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. 
  • 04
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
  • 05
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    MUHTEMEL 11

    Uğurcan Çakır
  • 06
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Mert Müldür
  • 07
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Çağlar Söyüncü
  • 08
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Merih Demiral
  • 09
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Ferdi Kadıoğlu

     
  • 10
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Berkan Kutlu
  • 11
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Salih Özcan
  • 12
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Hakan Çalhanoğlu
  • 13
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Cengiz Ünder
  • 14
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Kerem Aktürkoğlu
  • 15
    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    Enes Ünal
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    Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

    ADAY KADRO

    A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

     

    Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

     

    Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).

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