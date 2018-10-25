FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

Bin 733 puanlı Belçika'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti.

A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim 1 Belçika 1733 - 2 Fransa 1732 -1 3 Brezilya 1669 - 4 Hırvatistan 1635 - 5 İngiltere 1619 +1 6 Uruguay 1617 -1 7 Portekiz 1616 - 8 İsviçre 1598 - 9 İspanya 1594 - 10 Danimarka 1584 -

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