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Türkiye Finans Bankası emekli promosyon kampanyası güncellendi! Türkiye Finans Bankası 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL?

Emekli promosyon kampanyaları, emeklilerin yakın takibinde yer alıyor. Ekim ayının başlamasıyla birlikte bankalar promosyonlarını güncelledi. Emekli zammının ardından ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur'lular Türkiye Finans Bankası emekli promosyon ödemelerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, 2022 Türkiye Finans Bankası emekli promosyon kampanyaları, ücretleri ve maaş taşıma işlemi hakkında merak edilenler...

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  • Türkiye Finans Bankası 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 emekli promosyon ücretleri

    Emeklilerin maaş hesaplarını başka bankaya taşımaları halinde taşıdıkları bankadan promosyon alıyorlar. Bankaların emekli promosyon yarışı ise hız kesmeden devam ediyor. Emekliler ise bir nebze olsun daha rahat geçinebilmek adına hangi bankanın daha fazla promosyon kampanyası olduğunu araştırıyor. Bu kapsamda bankalar tarafından her ay emekli promosyon kampanyaları güncelleniyor. İş Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Yapıkredi Bankası, Akbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Kampanya güncellenen bir diğer banka da Türkiye Finans Bankası oldu. Peki, Türkiye Finans Bankası 2022 emekli promosyon ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 emekli promosyon ücretleri ve promosyon taşıma işlemleri…
  • Türkiye Finans Bankası 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 emekli promosyon ücretleri

    TÜRKİYE FİNANS BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

    SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere 36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

    1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar

    1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

    2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Türkiye Finans Bankası 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 emekli promosyon ücretleri

    KAMPANYA KOŞULLARI NELERDİR?

    Kampanya 31.10.2022 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyan müşterileri kapsamaktadır.​

    SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans’tan alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 625 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 750 TL nakit promosyon ödenir.
  • Türkiye Finans Bankası 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 emekli promosyon ücretleri

    Ek promosyon tutarı için:

    30 gün içerisinde en az 2 yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi 1.499 TL'ye kadarsa 2.250 TL, 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.025 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 6.250 TL ek nakit promosyon ödenir.

    Yedek Hesap başvurusu gerçekleştiren ve başvurusu onaylanan müşterimizin maaş baremi 1.499 TL'ye kadar 250 TL, 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 350 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 500 TL ek nakit promosyon ödenir.
  • Türkiye Finans Bankası 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 emekli promosyon ücretleri

    Aşağıdaki tablonun "SGK Promosyon Tutarı" sütununda belirtilen tutarlar emekli maaşını Türkiye Finans’a taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimize ödenecek promosyon tutarlarını, "Ek Promosyon" sütununda belirtilen tutarlar ise 36 aylık taahhüt süreleri boyunca Bankamızda en az 2 adet Fatura Ödeme Talimatı ve Yedek Hesap bulundurulması koşulu ile ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.

    1,500 TL ve Altı ​​​500         ​​​2,250     250         3,000

    1,500 TL – 2,500 TL         625         4,025     350         5,000

    2,500 TL ve üzeri              750         6,250     500         7,500​

     
  • Türkiye Finans Bankası 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 emekli promosyon ücretleri

    EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yeni emekli olanlar:

    SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olacaksanız SGK il Müdürlüklerine bireysel olarak başvurabilir ya da e-Devlet üzerinden Gelir / Aylık / Ödenek Talep Belgesi doldurarak Türkiye Finans’ı seçebilir ve emekli aylığınızı bankamızdan almaya başlayabilirsiniz.

    Emekli Sandığından emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma ileteceğiniz emeklilik başvuru dilekçesinde maaşınızın ödeneceği banka olarak Türkiye Finans’ı seçebilirsiniz.
  • Türkiye Finans Bankası 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 emekli promosyon ücretleri

    Emekli olup maaşını Türkiye Finans’a taşımak isteyenler:

    Emekli maaşı taşıma işleminizi size en yakın Türkiye Finans şubesinden, nüfus cüzdanınız ile dakikalar içinde gerçekleştirebilirsiniz.

    Maaş taşıma işleminizi e-Devlet ve SGK üzerinden de yapabilirsiniz. Ancak e-Devlet ve SGK üzerinden gerçekleştirdiğiniz maaş taşıma işleminizin ardından mutlaka şubeye gitmeniz, maaşınızı tanımlatarak aktif hale getirmeniz gereklidir.

     

     

    TÜRKİYE FİNANS BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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