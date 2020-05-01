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Türkiye Finans, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda ülkemizde sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzeri maaş müşterilerinin emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin evlerinde yapılabilmesine yönelik bir hizmeti hayata geçirdiğini duyurdu.

Emekli maaşını Türkiye Finans’tan alan 65 yaş ve üzeri müşterilerin ödemelerinin, yapacakları başvuru neticesinde evlerine kadar götürülüp nakit olarak teslim edileceği açıklandı. Adreste maaş teslimi için müşterilerin bölgesinde bulunan Valilik veya Kaymakamlığın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’na ulaşmaları yeterli olduğu da belirtildi. Acil sağlık destek hizmeti ve market alışverişi konusunda da hizmetler sunan paket kapsamında, konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanlarına ait mevcut ödeme planlarının da ek bir kâr payı olmadan 2 ay ertelenebildiği de kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, "Salgın nedeniyle evden çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzeri müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için farklı çözümler üretiyoruz. Bu süreçte büyüklerimizin yanında olarak sağlıklarını önemsiyor ve evlerinden çıkamadıkları bu dönemde, kimseye muhtaç olmadan işlerini kolayca halledebilmeleri için onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

65 yaş ve üzeri destek paketinde, promosyon süresi dolan ve yenilemesi gelen emekli maaş müşterilerinin yeni promosyonlarının hesaplarına yatırılarak ödenmesi de bulunuyor. Ayrıca, Medline Acil Durum Sağlık Hizmeti kapsamında Türkiye’nin her yerinden ücretsiz Medline ambulans hizmeti verilmesi de pakete dahil edilmiş durumda.

Türkiye Finans'ın açıkladığı pakette, 65 yaş üstü müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için RemoAssist üzerinden verecekleri, günde iki market siparişinin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak adreslerine teslim edilmesi de bulunuyor.

Pakette, Türk kahvesi, lokum, kolonya ve fincandan oluşan Vefa Paketi’nin Ramazan Bayramından önce evlere teslim edilmesi, konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanlarına ait mevcut ödeme planlarının talep edilmesi halinde ek bir kâr payı alınmadan 2 ay ertelenmesi, mevcut kredi kartı müşterilerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar kart ücreti alınmaması ve ilk kez kredi kartı alacak 65 yaş ve üzeri müşterilerden kart ücreti alınmaması ve mevduat müşterilerinin tasarruf hesaplarına yüksek kâr payından yararlanma imkânı sunulması gibi maddeler de yer alıyor.

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