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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye fındık ihracatında 6 ayda 1,5 milyar dolar gelir elde etti - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye fındık ihracatından 6 ayda 1,5 milyar doları aşkın gelir sağladı

        Türkiye, fındık ihracat sezonunun 6 aylık döneminde bu üründen 1,5 milyar doları aşkın gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:29
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        Fındık ihracatından 6 ayda 1,5 milyar dolar gelir
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        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 520 milyon 642 bin 135 dolar karşılığında 186 bin 828 ton fındık satıldığı belirtilerek, geçen sezonun aynı döneminde 167 bin 125 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 209 milyon 487 bin 609 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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