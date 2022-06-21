Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Habertürk TV'ye konuştu

"İstanbul'da ekmeğin 5 TL'den satılması yasal değil" 0:00 / 0:00

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Habertürk TV'ye konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da 39 ilçenin üç ilçesinde Ataşehir, Üsküdar ve Kadıköy'de maalesef 5 liraya satan işletmeler söz konusu. Ama yasal değil. Bunu doğru bulmuyoruz. Tarife olmadan bunun uygulanması yasal değil. Bu yanlışın en kısa sürede düzeltilmesinden yanayız. Bu konuda büyük fedakârlık yapmaktayız. Eğer unda destekleme devam etmemiş olmasaydı bugün 5 TL'nin üzerinde fiyat gündeme gelmiş olabilirdi. Fırıncı esnafı gerekli fedakârlığı yapmaya devam edecektir. Bu ekonomik sıkıntının sürekli devam etmeyeceğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Haziran ayında un fiyatlarında destekleme olmamış olmasaydı, ekmeği 5 liradan değil daha yüksek fiyatlar telaffuz edebilirdik.

"HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE '5 TL BELİRLEDİM' DEMEK KABUL EDİLEMEZ"



İstanbul'da üç ilçede uygulama son derece yanlıştır. En kısa zamanda düzelecektir diye düşünüyorum. Bugün için gündemimizde 4 liranın üzerinde bir fiyat söz konusu değil. 3 ilçede yanlış uygulama var diye İstanbul'da ekmek 5 lira oldu demek çok adil olmaz. Bu da düzeltilecek. Bu süreçte fırıncı esnafımız maliyetini hesaplamak, tedbir almak zorunda. Giderlerini kontrol altında tutarak bu süreci götürmek zorundayız. Bakkal esnafında zincir marketlere kadar herkes gereken fedakârlığı yapmak zorundadır. Fırıncı esnafa destek çok önemli. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu desteği alıyoruz. Çok kısa zamanda yapmak zorundalar. Türkiye hukuk devleti. Hukuksuz bir şekilde 'Ben fiyatı 5 TL belirledim' demek kabul edilemez.

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