Eş zamanlı operasyon! 1194 şüpheli yakalandı 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” gerçekleştirdi.

11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personel görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin almak kaydıyla 2.962 ikamette arama yapıldı.

Uygulamada; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 480 şüpheli, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 243 şüpheli, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 84 şüpheli, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37 şüpheli, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 10 şüpheli olmak üzere; 854’ü hükümlü 1.110’u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 1.964 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında adam öldürme suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 şüpheli yer alırken, 3’ü çocuk olmak üzere 10 kayıp şüpheli bulundu. Ayrıca 809 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı, 365 araca ise idari yaptırım uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici/ kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.