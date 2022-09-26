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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

2022 FIVB Dünya Şampiyonası ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grupta oynadığı ilk maçta Tayland'a 3-2 mağlup olan millilerimiz, galibiyetle tanışmak istiyor. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

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  • Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye Güney Kore voleybol milli maçı hangi kanalda?

    Türkiye Güney Kore voleybol milli maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Hollanda ve Polonya ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Güney Kore karşısına çıkıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen zorlu mücadele ile ilgili bilgiler...
  • Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye Güney Kore voleybol milli maçı hangi kanalda?

    TÜRKİYE GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye Güney Kore voleybol milli maçı yarın (27 Eylül Salı) saat 15:00'de oynanacak.
  • Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye Güney Kore voleybol milli maçı hangi kanalda?

    TÜRKİYE GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye Güney Kore voleybol milli maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye Güney Kore voleybol milli maçı hangi kanalda?

    FIVB 2022 B GRUBU PUAN DURUMU

    1- Dominik Cumhuriyeti - 3
    2- Polonya - 3
    3- Tayland - 2
    4- Türkiye - 1
    5- Hırvatistan - 0
    6- Güney Kore - 0
  • Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye Güney Kore voleybol milli maçı hangi kanalda?

    Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

    Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar.

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