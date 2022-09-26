Türkiye Güney Kore voleybol milli maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Hollanda ve Polonya ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Güney Kore karşısına çıkıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen zorlu mücadele ile ilgili bilgiler...