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Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat edilen 23 yaşındaki Leyla Sönmez bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Adana'da, eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 50 bin lira kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan, (24) yaşamını yitiren Leyla Sönmez'in arkadaşı olduğunu, Leyla'yı "İyileşme sürecin biraz geç olabilir" diyerek ertelemesini söylediğini belirtti.
Alınan bilgiye göre, daha rahat nefes alabilmek için 29 Ocak'ta özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat olduktan sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yoğun bakım bölümünde yaşamını yitirdi.
"Leyla, mezuniyet töreninin olacağını, bunun öncesinde burun ameliyatı olmak istediğini söyledi. Ben de yaşadığım sorunları kendisine anlatıp, 'nefes alma yönünden ciddi sorunun yoksa ameliyat olma, iyileşme süreci uzun sürebilir' dedim. O da nefes alamadığını, ciddi şekilde sorun yaşadığını söyledi. Sonrasında ise hastaneden gün alıp ameliyata giriyor. Sonrasında ise durumunun kötüleştiği haberini aldık"
Otopsi işleminin ardından genç kızın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı yazılı açıklamada, özel bir hastanede gerçekleştirilen burun ameliyatı sürecinde tıbbi hata sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Leyla Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet savcısının katılımıyla, Leyla Sönmez'e Adana Adli Tıp Kurumunda klasik otopsi işlemi yapıldığı ve bu aşamada kesin ölüm sebebinin henüz belirlenemediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hastanede gerçekleştirilen ameliyatın öncesinde, ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında yapılan hatalı tıbbi müdahaleler veya başkaca bir sebebin ölüme yol açıp açmadığı hususları soruşturma kapsamında titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."
Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünün de konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Leyla Sönmez, daha rahat nefes alabilmek için 6 gün önce özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine önce Adana Şehir Hastanesine, sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilmişti.
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