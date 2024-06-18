Türkiye - Gürcistan | CANLI YAYIN Türkiye - Gürcistan maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'la karşı karşıya geliyor. Çekya, Portekiz ve Gürcistan ile birlikte F Grubu'nda yer alan kırmızı-beyazlılar, alacağı galibiyetle hem turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak hem de gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Gruptaki diğer mücadelede ise Portekiz ile Çekya TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek

Habertürk / AA Giriş: 18.06.2024 - 17:53 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:31 facebook

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