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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan İsmail Balaban açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Süreyya Yoğurtçu, Türkiye Güreş Federasyonu'nun resmi internet sayfasından Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban hakkında açıklama yaptı

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan İsmail Balaban açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban'a yarışmadan çekilmesi yönünde bir çağrı geldi.

Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Süreyya Yoğurtçu "Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban bir televizyon kanalında yer alan yarışmada hak etmediği sözlere maruz kalmıştır. İsmail Balaban, bir peygamber ve ata sporu olan yağlı güreş yapmaktadır. 660 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur."

"Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. O yarışma ortamının, bu kültürle yetişen Başpehlivanımız İsmail Balaban’a ait bir yer olmadığını düşünüyorum. Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu As Başkanı olarak İsmail Balaban’a o yarışmadan çekilmesi ve asıl yeri olan er meydanlarına dönmesi çağrısında bulunuyorum. Yaşananlar karşısında üzülen tüm Türk halkının da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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