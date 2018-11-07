Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde ilerleme kaydedileceğine şüpheyle baktığını söylemişti. Avrupa Komisyonunun Avusturyalı üyesi Johannes Hahn da Macron’un açıklamalarına atıfta bulunarak, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ve AB üyesi diğer ülkelerdeki havaya baktığımda Türkiye'nin öngörülen bir zamanda AB'ye üye olması gerçekçi değil" dedi.

"STRATEJİK ORTAKLIK YAPILMALI"

Türkiye ile 13 yıldır devam eden müzakerelere bağlı kalınmasına "Gerçekçi stratejik partnerlik yolunu kapatıyor" yorumu yapan Hahn, "AB ve Türkiye her iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalı" değerlendirmesinde bulundu. Hahn, enerji, göç, Suriye'nin yeniden inşası ve Gümrük Birliği gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti.

Türkiye'nin AB normlarından uzaklaştığını ve katılım müzakerelerinin gerçekçi bir stratejik ortaklık oluşturulmasını engellediğini iddia eden Hahn, "Komşumuz Türkiye ile her iki tarafın da çıkarına olan yeni bir stratejik ortaklığı hedeflemeliydik" dedi.

Görevi, genişleme müzakerelerinin başarıya ulaşmasını sağlama yönünde çalışmak olan Hahn'ın, bu yönde yetki tamamen AB üyelerindeyken, müzakerelerin durdurulmasından yana tavır alması dikkat çekiyor.

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