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        Türkiye hangi yıl Dünya Kupası'nda 3. oldu?

        Türkiye, dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atarak 2002 yılında üçüncü olmuştur. Bu başarı, Türk futbolunun uluslararası arenada kazandığı en büyük başarılar arasında yer alır. Peki, Dünya Kupası kaç yılda bir yapılır ve Türkiye'nin bu başarısına giden yol nasıl gelişti? İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 16:57 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:57
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        Dünya Kupası, FIFA tarafından organize edilen ve dünyanın dört bir yanından milli takımların katıldığı uluslararası bir futbol turnuvasıdır. İlk olarak 1930 yılında düzenlenen bu prestijli turnuva, her dört yılda bir gerçekleştirilir. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atarak turnuvayı üçüncü sırada tamamlamıştır. Bu yazımızda, Türkiye'nin Dünya Kupası macerasını, karşılaştığı rakipleri ve elde ettiği başarıyı detaylı bir şekilde ele alacağız.

        Dünya Kupası Kaç Yılda Bir Yapılır?

        Dünya Kupası, FIFA tarafından her dört yılda bir düzenlenen uluslararası bir futbol turnuvasıdır. İlk olarak 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen bu turnuva, dünya genelinde büyük bir ilgi görmektedir. Turnuva, her dört yılda bir farklı bir ülkede yapılmakta ve dünyanın en iyi milli takımlarını karşı karşıya getirmektedir.

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        Türkiye Ne Zaman Dünya Kupası Üçüncüsü Oldu?

        Türkiye hangi yıl dünya kupasında 3. oldu sorusu hala en çok aratılan sorulardan biridir. Türkiye, 2002 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olmuştur. Bu tarihi başarı, Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada elde edilmiştir. 2002 Dünya Kupası, Türkiye'nin dünya futbol sahnesinde kazandığı en büyük başarı olarak öne çıkmaktadır.

        Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile eşleşti. Grup aşamasında Brezilya'ya 2-1 yenilen Türkiye, Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı ve Çin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı başardı. Son 16 turunda ev sahibi Japonya'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Senegal ile karşılaştı ve İlhan Mansız'ın altın golüyle 1-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.

        Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 yenilen Türkiye, üçüncülük maçında bir diğer ev sahibi Güney Kore ile karşılaştı. 29 Haziran 2002 tarihinde oynanan bu maçta Türkiye, Hakan Şükür'ün maçın başında attığı hızlı golle ve İlhan Mansız'ın iki golüyle 3-2 galip gelerek Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

        Üçüncülük maçı, Türkiye ile Güney Kore arasında oynandı. Maçın daha üçüncü saniyesinde Hakan Şükür'ün attığı gol, Dünya Kupası tarihindeki en hızlı gol olarak kaydedildi. Türkiye, bu golle öne geçtiği maçta İlhan Mansız'ın iki golüyle skoru 3-2'ye taşıdı ve Güney Kore'yi mağlup ederek üçüncü sırayı elde etti.

        2002 A Milli Futbol Takımı Oyuncuları Kimlerdir?

        2002 FIFA Dünya Kupası, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın büyük bir başarıya imza atarak dünya üçüncüsü olduğu tarihi bir turnuvadır. Bu başarının arkasında, yetenekli ve kararlı bir oyuncu kadrosu ile teknik ekibin uyumlu çalışması yatmaktadır. İşte 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve mevkileri:

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        Kaleciler

        • Rüştü Reçber: Turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Rüştü, kalede gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
        • Ömer Çatkıç: Rüştü’nün arkasında yedek kaleci olarak görev aldı.
        • Okan Koç: Yedek kalecilerden bir diğeriydi.

        Defans Oyuncuları

        • Bülent Korkmaz: Takım kaptanı olan Bülent, savunmanın bel kemiği olarak önemli bir rol oynadı.
        • Alpay Özalan: Sert ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Alpay, defans hattının önemli isimlerindendi.
        • Ümit Özat: Sol bekte görev alan Ümit, hem defansif hem de ofansif katkılarıyla öne çıktı.
        • Fatih Akyel: Sağ bekte oynayan Fatih, savunmada güven veren isimlerden biriydi.
        • Ergün Penbe: Sol bek ve sol kanatta görev alabilen Ergün, çok yönlülüğü ile takımına büyük katkı sağladı.
        • Emre Aşık: Yedek stoper olarak görev alan Emre, ihtiyaç duyulduğunda sahaya çıkıp güven verdi.
        • Tayfur Havutçu: Hem orta saha hem de defansta görev yapabilen Tayfur, çok yönlülüğü ile dikkat çekti.

        Orta Saha Oyuncuları

        • Emre Belözoğlu: Orta sahada dinamizmi ve teknik becerileriyle takımın önemli isimlerindendi.
        • Okan Buruk: Orta sahanın sağında oynayan Okan, hızı ve çalışkanlığı ile takımına katkı sağladı.
        • Tugay Kerimoğlu: Tecrübesi ve oyun zekası ile orta sahada takımın liderlerinden biri oldu.
        • Ümit Davala: Sağ kanatta oynayan Ümit, attığı goller ve asistleri ile turnuvada öne çıktı.
        • Yıldıray Baştürk: Ofansif orta saha olarak görev yapan Yıldıray, teknik becerileri ile dikkat çekti.
        • Ergün Penbe: Hem sol bek hem de sol kanatta görev alabilen Ergün, çok yönlülüğü ile takımına büyük katkı sağladı.
        • Suat Kaya: Orta sahada defansif görevleri üstlenen Suat, takımın gizli kahramanlarından biriydi.
        • Tugay Kerimoğlu: Tecrübesi ve oyun zekası ile orta sahada takımın liderlerinden biri oldu.

        Forvet Oyuncuları

        • Hakan Şükür: Türkiye’nin gol kralı ve en önemli gol silahı olan Hakan, turnuvada takımına büyük katkı sağladı.
        • İlhan Mansız: Attığı kritik gollerle Türkiye’nin Dünya Kupası’nda üçüncü olmasında büyük rol oynadı.
        • Arif Erdem: Hızlı ve teknik bir forvet olan Arif, takımın önemli hücum oyuncularından biriydi.
        • Hasan Şaş: Hem orta saha hem de forvet olarak oynayabilen Hasan, turnuvada gösterdiği performansla dikkat çekti.
        • Nihat Kahveci: Genç yeteneklerden biri olan Nihat, ilerleyen yıllarda da Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olacaktı.
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        Teknik Direktör

        • Şenol Güneş: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza attı. Şenol Güneş'in liderliği ve taktik bilgisi, takımın bu tarihi başarıyı elde etmesinde önemli bir rol oynadı.

        Türkiye 2002 Dünya Kupasında Hangi Ülkeyle Karşı Karşıya Geldi?

        2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, gösterdiği üstün performansla tarih yazmıştır. Turnuva boyunca Türkiye, farklı aşamalarda çeşitli ülkelerle karşılaşmıştır. İşte Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldiği ülkeler ve bu maçların detayları:

        Grup Aşaması

        Brezilya

        Maç Tarihi: 3 Haziran 2002

        Sonuç: Türkiye 1-2 Brezilya

        Detaylar: Türkiye, turnuvadaki ilk maçını güçlü rakibi Brezilya ile oynamış ve 2-1 yenilmiştir. Maçta İlhan Mansız'ın pasıyla Hasan Şaş'ın attığı gol, Türkiye'nin bu maçtaki tek golü olmuştur.

        Kosta Rika

        Maç Tarihi: 9 Haziran 2002

        Sonuç: Türkiye 1-1 Kosta Rika

        Detaylar: Türkiye, Kosta Rika ile berabere kalarak gruptan çıkma umutlarını sürdürmüştür. Türkiye'nin golünü Emre Belözoğlu atmıştır.

        Çin

        Maç Tarihi: 13 Haziran 2002

        Sonuç: Türkiye 3-0 Çin

        Detaylar: Türkiye, Çin'i 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başarmıştır. Goller Hasan Şaş, Bülent Korkmaz ve Ümit Davala'dan gelmiştir.

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        Son 16 Turu

        Japonya

        Maç Tarihi: 18 Haziran 2002

        Sonuç: Türkiye 1-0 Japonya

        Detaylar: Ev sahibi Japonya'ya karşı oynanan bu maçta Türkiye, Ümit Davala'nın golüyle 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükselmiştir.

        Çeyrek Final

        Senegal

        Maç Tarihi: 22 Haziran 2002

        Sonuç: Türkiye 1-0 Senegal (Altın Gol)

        Detaylar: Türkiye, Senegal'i İlhan Mansız'ın attığı altın golle 1-0 mağlup ederek yarı finale çıkmıştır. Bu maçta gösterilen performans, Türkiye'yi tarihindeki en iyi Dünya Kupası derecesine bir adım daha yaklaştırmıştır.

        Yarı Final

        Brezilya

        Maç Tarihi: 26 Haziran 2002

        Sonuç: Türkiye 0-1 Brezilya

        Detaylar: Türkiye, yarı finalde yeniden Brezilya ile karşılaşmış ve Ronaldinho'nun golüyle 1-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetmiştir.

        Üçüncülük Maçı

        Güney Kore

        Maç Tarihi: 29 Haziran 2002

        Sonuç: Türkiye 3-2 Güney Kore

        Detaylar: Türkiye, ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlamıştır. Maçta Hakan Şükür'ün daha üçüncü saniyede attığı gol, Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü olarak kaydedilmiştir. Diğer goller İlhan Mansız'dan gelmiştir.

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