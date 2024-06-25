Türkiye hangi yıl Dünya Kupası'nda 3. oldu?

Türkiye Ne Zaman Dünya Kupası Üçüncüsü Oldu?

Türkiye hangi yıl dünya kupasında 3. oldu sorusu hala en çok aratılan sorulardan biridir. Türkiye, 2002 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olmuştur. Bu tarihi başarı, Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada elde edilmiştir. 2002 Dünya Kupası, Türkiye'nin dünya futbol sahnesinde kazandığı en büyük başarı olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile eşleşti. Grup aşamasında Brezilya'ya 2-1 yenilen Türkiye, Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı ve Çin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı başardı. Son 16 turunda ev sahibi Japonya'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Senegal ile karşılaştı ve İlhan Mansız'ın altın golüyle 1-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 yenilen Türkiye, üçüncülük maçında bir diğer ev sahibi Güney Kore ile karşılaştı. 29 Haziran 2002 tarihinde oynanan bu maçta Türkiye, Hakan Şükür'ün maçın başında attığı hızlı golle ve İlhan Mansız'ın iki golüyle 3-2 galip gelerek Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

Üçüncülük maçı, Türkiye ile Güney Kore arasında oynandı. Maçın daha üçüncü saniyesinde Hakan Şükür'ün attığı gol, Dünya Kupası tarihindeki en hızlı gol olarak kaydedildi. Türkiye, bu golle öne geçtiği maçta İlhan Mansız'ın iki golüyle skoru 3-2'ye taşıdı ve Güney Kore'yi mağlup ederek üçüncü sırayı elde etti.

2002 A Milli Futbol Takımı Oyuncuları Kimlerdir?

2002 FIFA Dünya Kupası, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın büyük bir başarıya imza atarak dünya üçüncüsü olduğu tarihi bir turnuvadır. Bu başarının arkasında, yetenekli ve kararlı bir oyuncu kadrosu ile teknik ekibin uyumlu çalışması yatmaktadır. İşte 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve mevkileri: