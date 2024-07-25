Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlar 27 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Filenin Sultanları’nın Olimpiyat maç programı da kesinlik kazandı. Filenin Sultanları, olimpiyatlarda madalya almak için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...