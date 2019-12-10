Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Habertürk TV'de Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, insansız hava araçları üretiminde Türkiye'nin 1. ligde olduğunu belirtti. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA),hafta sonu ilk uçuşunu tamamlayarak 16 dakika hava kaldı. Testten başarıyla geçen TİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'na intikal etti ve ilk tam otomatik inişini de başarıyla tamamladı.

750 kişilik genç bir ekiple çalıştıklarını belirten Bayraktar, "Milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisine odaklandık. Tek odağımız bu. İHA'lar havacılıkta paradigma dönüşümünü temsil eden, geleceğin hava kuvvetlerinin en kritik bileşenleri arasında." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bu alanda bir irade konduğunu ve yurtdışından alımların SSB tarafından tamamen iptal edilmesi sayesinde bu maceraya başlayabildiklerini belirten Haluk Bayraktar, "İlk ar-ge çalışmalarımız 2000'lerin başında 7 kişiyle başladı. 5,5 kiloluk bir araçla başladık ve bugün 5,5 tonluk uçaklara çıktık. Bu seviyede, bu teknolojik düzeye erişmiş, Ar-Ge'sini yapıp üretebilen 4 ülkeden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Habertürk Yazarı Güntay Şimşek ise "5,5 kilogramdan 5,5 tona geldiğiniz zaman dünyadaki yeriniz değişiyor. 1. lige çıkıyorsunuz. Bunu 1. ligde üreten ABD ve İsrail var, en yakın üreten 3,5 ton." dedi.

Bayraktar, savunma sanayinin bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Ege, Akdeniz, mavi vatanımızı korumak ne kadar kritikse kendi verimizi, elektromanyetik spektrumu korumamız, bu teknolojiyi geliştirmemiz o kadar önemli." şeklinde konuştu.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatında elde edilen başarılarda İHA'ların çok büyük payı olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bizim 10-15 yıllık perspektifte stratejik yol haritalarımızı hazırlamamız, geleceğin yarışlarına hazır olmamız çok önemli. Ülkemizde ne kadar bu ekosistemi destekleyici bir ortam oluşturabilirsek o kadar ileri gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in insansız üretimin parça anlamında ne kadar dışa bağımlına dair sorusuna Bayraktar şu cevabı verdi:

"Son 5 yıldır sahada aktif olarak kullanılan SİHA sistemi 160 bin uçuş saatine ulaştı. Pistonlu motor kullanıyorduk ama Akıncı'daki motor turboprop jet motoru. Tüm tedarik zinciriyle en az etkileneceğimiz şekilde bunu kurguladık. En kritik sistemler yazılımlarıyla milli olarak geliştirildi. Savunma sanayiinde 2002'de yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere geldi. Bayraktar TB2 SİHA sistemi yerlilik oranı yüzde 93. Elektronik ve yazılım katma değeri o kadar yüksek bileşenler ki, o bir girdi mi sizi bir anda yukarı taşıyor. Sektör ortalaması ise yüzde 60'larda."

"BASİT BİR TİCARET DEĞİL, STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ"

Millilik ve yerliliğin önemli bir kriter olduğunu belirten Bayraktar, aynı zamanda diğer ülkelerin değer zincirinde olmanın da önemine dikkat çekti.

Bayraktar, "Ukrayna'ya SİHA ihraç ettik. Çok önemli bir adımdı, şu an Akıncı'da kullandığımız türbin motorunu da Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Bu stratejik iş birliği yapmanız anlamına geliyor. Sadece basit bir ticaret değil. Bir bileşen elinizde yoksa bir taraftan geliştirme yol haritası ortaya koyup adım adım gideceksiniz, ihtiyaç duyduğunuzda da ülkelerle değer zincirinde yer alacaksınız. Siz onlara kritik bir sistem teslim ediyorsanız ondan da kritik bir bileşen tedarik ediyorsunuz" dedi.

Habertürk Yazarı Güntay Şimşek, İHA'ların bir platform aracı olduğunu belirterek bütün bir sektöre olan katkısına dikkat çekti. Şimşek, "Ukrayna'ya ya da başka ülkelere ihracat yaptığınız zaman, o ihracat size 25-30 yıl boyunca yedek parçadan eğitimine bir katkı sunuyor. İçeride Akıncı'nın alt sistemlerinde ASELSAN var, ROKETSAN var, TEİ var. Bir sürü şirket var. Platform aracınız varsa ihracattan bunlar da faydalanıyor." dedi.