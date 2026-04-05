        Haberler Gündem Teyit "Türkiye İran'a İHA tedarik etti" iddiasına yalanlama

        "Türkiye İran'a İHA tedarik etti" iddiasına yalanlama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu' yönündeki paylaşımlar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 00:37 Güncelleme:
        "Türkiye İran'a İHA tedarik etti" iddiasına yalanlama

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı sosyal medya hesapları ve dezenformasyon odaklı mecralarda yer alan, 'Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD’ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu' yönündeki paylaşımlar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Nereden kaynaklandığı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türkiye’nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı birer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir. Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir. Ülkemizin küresel ölçekte takdir gören diplomatik başarısını hedef alan bu algı operasyonları, uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye ve bölgedeki hassas dengeleri hedef almaya yönelik bu tür kirli bilgi yayma faaliyetlerine itibar edilmemelidir. Resmi kaynaklar dışındaki spekülatif açıklamalara karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası