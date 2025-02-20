Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi’ne büyük ilgi

Başkent Ankara’nın kültür-sanat hayatında önemli bir yer edinen “Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi”nde bulunan Atatürk Kütüphanesi, açıldığından bu yana büyük ilgi görüyor.

Cumhuriyet’in kuruluş döneminin yönetim ve finans merkezi Ulus’un simgesel yapılarından olan ve İş Bankası’nın 3. genel müdürlük binası olarak inşa edilen tarihi binanın dönüştürüldüğü Müze, 2019’dan bu yana ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında yapılan, erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin günümüze ulaşmış en güzel örneklerinden biri olan Müze; geçmişin izlerini taşıyan salonları, koridorlarıyla başlı başına ziyaretçileri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde İş Bankası’nın 100. yılı olan 26 Ağustos 2024’te açılan ve büyük ilgi gören Atatürk Kütüphanesi, ilk 6 ayda 15 bine yakın öğrenci ve araştırmacıyı ağırladı.

6 bine yakın eser, 45 bin belgelik arşiv içeren veri tabanı

100. yılında kalıcı izler bırakan birçok çalışmaya imza atan İş Bankası’nın 2024’te hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi, tarihi binanın dördüncü katında yer alıyor. Kütüphanede, milli mücadele ve Cumhuriyetin kuruluş dönemine dair kitapların yanı sıra iktisat alanındaki kaynaklarla birlikte 6 bine yakın eser bulunuyor.

Ortak kullanıma açık bilgisayarlardan ve ücretsiz internet bağlantısı ile kişisel bilgisayarlardan dijital kaynaklara ulaşılabilen kütüphanede; 29 binin üzerinde e-kitap, Türkçe ve yabancı dillerde 7 binin üzerinde süreli yayın, 2 bin 500 akademik dergi ve Osmanlıca yayınların da dâhil olduğu 45 bin belgelik arşiv içeren muhtelif veri tabanı kullanıcılara sunuluyor.

Öğrenciler ve araştırmacılar veri tabanından TÜBİTAK açık arşivine; Resmi Gazete arşivine ve kanunlara; TBMM açık arşivine ve Meclis tutanaklarına; devlet arşivine; Türk Tarih Kurumu (TTK) arşivine; Türk Dil Kurumu (TDK) arşivine; Atatürk ile ilgili ansiklopedilerin olduğu arşive; ayrıca kültürel mirasın korunması, sosyal, beşeri ve diğer bazı bilim dallarındaki kaynaklara ulaşabiliyor.

Üyelikle ödünç kitap alınabilen Atatürk Kütüphanesi’nin ihtisas alanına arzu edenler kitap bağışında bulunabiliyor. Kütüphane, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. “Kapsayıcı ve ilham verici bir öğrenme merkezi haline gelmesini hedefliyoruz” Kütüphane ve Müzedeki sergiler için İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ve İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ev sahipliğinde bir basın ziyareti düzenlendi. Suat Sözen, Müzenin fikir aşamasından ziyaretçilerle buluşturulduğu güne kadar büyük bir heyecan, özveri ve sabırla yürütülen çalışmalara değinirken, Müzenin kütüphane ile kitapseverlerin, okumaya, araştırmaya meraklı olanlar açısından da yeni bir adres niteliğinde olduğunu söyledi. Bankanın 100. yılında hizmete açılan Atatürk Kütüphanesi ile bilgiye kolay ve eşit erişim imkânı sağladıklarını ifade eden Sözen, şöyle konuştu: “Kütüphaneye gelenler, buradaki geniş dijital ve basılı kaynak yelpazesinden yararlanabiliyor. Toplumsal ve kültürel gelişim için kitapların, kütüphanelerin, okumanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Olabildiğince çok öğrencinin, akademisyenin, araştırmacının, okurun kütüphanedeki basılı kitaplardan, e-kitaplardan, geniş kitap veri tabanından faydalanmasını istiyoruz. Şimdiye kadar 15 bine yakın öğrenciyi ve araştırmacıyı ağırlayan Atatürk Kütüphanesi’nin gördüğü ilgiden memnunuz.” Suat Sözen, Bankanın birikimini ve deneyimini hem geleceğe aktarmak hem de yeni kuşaklarla paylaşmak üzere 1990’lı yılların sonunda kurum tarihi çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak, İktisadi Bağımsızlık Müzesinin bu çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti. Sözen, ziyaretçilerin özellikle Müzenin kalıcı sergi alanlarını gezerken ülke ekonomisinin savaş sonrasında ne kadar güç koşullar üzerine inşa edildiğine bilgi ve belgeler ışığında tanık olmalarını kıymetli bulduğunu vurguladı. Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi Hakkında: ​Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası, milli iktisat tarihi açısından büyük önem taşıyan bugüne kadarki birikimini toplumla paylaşmak üzere Ankara Ulus’taki tarihi binasını müzeye dönüştürdü. 2 Mayıs 2019’da ziyaretçilere kapılarını açan Müzeye, Bankanın kurucusu Atatürk’ün, askeri zaferlerin ancak iktisadi zaferlerle kalıcı olabileceği vizyonu çerçevesinde “Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi” adı verildi.

Müzeye ev sahipliği yapan, Cumhuriyet’in kuruluş döneminin yönetim ve finans merkezi Ulus’un simgesel yapılarından olan ve Türkiye İş Bankası’nın 3. genel müdürlük binası olan tarihi bina, İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında inşa edildi. Erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin günümüze ulaşmış en önemli örneklerinden biri olan, Batı ve Osmanlı mimarisi ile Art Nouveau ve Neo Rönesans akımlarının izlerini taşıyan tarihi bina, Cumhuriyet modernleşmesinin simgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ankara’nın simge yapıları arasında yer alan Müze binası, ikizkenar üçgen bir plan üzerine kasa dairelerinin yer aldığı bodrum kat ve zemin üzerinde dört kattan oluşuyor. Giriş ve birinci katlarında orijinal olarak korunan özel tarihi alanlar, kalıcı ve süreli sergi alanlarının yer aldığı tarihi binanın bodrum katında bulunan kasa dairesi de gezilebiliyor. Kalıcı sergi alanında “iktisadi bağımsızlık” anlatılıyor Müzede kalıcı sergi alanlarından biri, “iktisadi bağımsızlık” idealini tematik ve kronolojik başlıklarla anlatan bölümden oluşuyor. Müzeye adını veren sergide, ülkenin ekonomik bağımsızlık programı İş Bankası’nın bu amaç doğrultusunda üstlendiği görevler eşliğinde anlatılıyor. Zemin katta yer alan sergi, milli bir bankanın doğuşunu hazırlayan tarihsel süreçlere bağlı olarak İş Bankası’nın kuruluşu, ilk 10 yılında kazandığı ivme, sanayi kollarındaki yatırımları, diğer sektörlerde etkin olan iştirakleri, ilk yurt dışı şubeleri gibi başlıklardan oluşuyor. REKLAM Atatürk’ün 22 Ekim 1929 tarihinde binayı ziyaretinde, fotoğrafının çekildiği ilk İdare Meclisi olan Mavi Salon, bugün de İş Bankası’nın Yönetim Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan Büyük Toplantı Salonu ile bankanın ilk Genel Müdürü Celal Bayar’ın makam odası gibi tarihî dokusu korunmuş alanlar birinci katta yer alıyor. İş Bankası'nın bir asırlık yolculuğu İkinci katta, “İstikbalinizin Emniyeti Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Ağustos 2024’te açılan sergi, Atatürk'ün işaret ettiği gibi, Cumhuriyet tarihinde 'ekonomi bakımından başlı başına yer alan İş Bankası'nın, ülkenin küllerinden doğuş ve topyekûn kalkınma mücadelesine bir asır boyunca sağladığı katkıların bir özeti, “Türkiye'nin Bankası” olmanın samimi hikâyesi niteliğinde…

Sergi, İş Bankası'nın geçmişten günümüze dek sürdürdüğü güçlü sosyal sorumluluk projeleriyle başlıyor. “En Büyük Yatırımımız Geleceğe" sloganıyla hayata geçirilen eğitim kurumları iş birlikleri, “Daha Eşitlikçi Bir Dünya" yaratmak adına sürdürülen faaliyetler ve kadın istihdamına verilen önem ile ülkemizde girişimcilik alanının geliştirilmesi için hayata geçirilen ve “Büyük Hayalleri Olan Girişimciler Buraya" başlığı altında toplanan projeler, zengin yazılı ve görsel içeriklerle anlatılıyor. Serginin “Dünya Bizim Gelecek Bizim" başlıklı bölümünde; İş Bankası'nın sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde ülkemizdeki ormanların ve denizlerin korunması, tarımsal üretimin yüksek teknolojik sistemlerle desteklenmesi ve Banka'nın geleceğe yönelik taahhütleri görülüyor. Serginin ana bölümlerinden bir diğerinde ise Banka'nın 1956 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile sürdürdüğü yayıncılık faaliyetleri, 2000 yılından bu yana İş Sanat markası altında hayata geçirdiği sahne sanatları ve plastik sanatlar alanındaki etkinlikleri, kültürel miras ve arkeoloji projeleri ile müzecilik alanlarında ülkemizin kültür sanat hayatına verdiği büyük destek anlatılıyor. 1930'lu yıllarda milli güreşçilerin desteklenmesi ile başlatılan spor desteklerini günümüzde Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sponsorlukları ile sürdüren İş Bankası'nın spora verdiği desteğin tarihi ve ikinci yüzyıla taşıma vizyonu da serginin ana bölümlerinden birini oluşturuyor. Sergi ayrıca ziyaretçileri, bir asırlık tarihi boyunca kendini zamanın akışına göre güncelleyen bir markanın reklam yolculuğuna davet ediyor. 1924 yılında başlayan ve sonraki yıllarda çeşitlenip gelişerek taşıdığı mesajlarla yaratıcılığı buluşturan reklamlar, Banka'nın ve reklamcılığın erken dönemini nadir bulunur bir zenginlikle belgeliyor. İstanbul’un Resmi sergisi… Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde büyük beğeni kazanan, Banka’nın Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa manzaralarından oluşan “İstanbul’un Resmi Sergisi”, yolculuğuna Ankara İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde devam ediyor.